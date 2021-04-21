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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210421/koronavirus-1729319275.html
В США выявили более 54 тысяч новых случаев COVID-19
В США выявили более 54 тысяч новых случаев COVID-19
Число подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 54 672, скончались 776 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T16:19
2021-04-21T16:19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 54 672, скончались 776 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее медики в США зафиксировали более 67 тысяч случаев заражения COVID-19 и констатировали 477 смертей.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 – более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 31,7 миллиона человек, скончались 568 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили более 54 тысяч новых случаев COVID-19

16:19 21.04.2021
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкУчастники акции противников вакцинации у штаб-квартиры Pfizer в Нью-Йорке
Участники акции противников вакцинации у штаб-квартиры Pfizer в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 54 672, скончались 776 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее медики в США зафиксировали более 67 тысяч случаев заражения COVID-19 и констатировали 477 смертей.
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 – более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.
В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 31,7 миллиона человек, скончались 568 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.
 
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