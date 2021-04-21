https://ria.ru/20210421/koronavirus-1729222661.html

В России за сутки умерли 399 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 399 пациентов с COVID-19

за сутки в РФ подтверждены 399 смертей с COVID-19, за все время - 106 706, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T11:22

2021-04-21T11:22

2021-04-21T11:22

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. за сутки в РФ подтверждены 399 смертей с COVID-19, за все время - 106 706, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 399 смертей... За весь период по России умерло 106 706 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 58, Санкт-Петербурге - 34, Ростовской области - 18.

россия

москва

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург