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В России за сутки умерли 399 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 399 пациентов с COVID-19
за сутки в РФ подтверждены 399 смертей с COVID-19, за все время - 106 706, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T11:22
2021-04-21T11:22
2021-04-21T11:22
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. за сутки в РФ подтверждены 399 смертей с COVID-19, за все время - 106 706, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 399 смертей... За весь период по России умерло 106 706 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 58, Санкт-Петербурге - 34, Ростовской области - 18.
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург