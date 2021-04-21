https://ria.ru/20210421/koronavirus-1729222400.html

В Москве выявили 1988 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 1988 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве – 1 988, в Санкт-Петербурге - 693, в Подмосковье - 586, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T11:22

2021-04-21T11:22

2021-04-21T11:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве – 1 988, в Санкт-Петербурге - 693, в Подмосковье - 586, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1 988, 2. Санкт-Петербург - 693, 3. Московская область - 586", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области и Республике Алтай - по 4, Туве - 3, Еврейской автономной области - 1.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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