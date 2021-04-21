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В Москве выявили 1988 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1988 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве – 1 988, в Санкт-Петербурге - 693, в Подмосковье - 586, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T11:22
2021-04-21T11:22
2021-04-21T11:22
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магаданская область
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве – 1 988, в Санкт-Петербурге - 693, в Подмосковье - 586, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1 988, 2. Санкт-Петербург - 693, 3. Московская область - 586", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области и Республике Алтай - по 4, Туве - 3, Еврейской автономной области - 1.
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РИА Новости
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