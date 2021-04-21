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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210421/koronavirus-1729222400.html
В Москве выявили 1988 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1988 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве – 1 988, в Санкт-Петербурге - 693, в Подмосковье - 586, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T11:22
2021-04-21T11:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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магаданская область
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве – 1 988, в Санкт-Петербурге - 693, в Подмосковье - 586, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1 988, 2. Санкт-Петербург - 693, 3. Московская область - 586", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области и Республике Алтай - по 4, Туве - 3, Еврейской автономной области - 1.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество

В Москве выявили 1988 новых случаев заражения коронавирусом

11:22 21.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве – 1 988, в Санкт-Петербурге - 693, в Подмосковье - 586, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 1 988, 2. Санкт-Петербург - 693, 3. Московская область - 586", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области и Республике Алтай - по 4, Туве - 3, Еврейской автономной области - 1.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Магаданская областьОбщество
 
 
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