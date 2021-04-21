В России выявили 8271 новый случай заражения коронавирусом
11:21 21.04.2021 (обновлено: 11:42 21.04.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Накануне сообщалось о 8164 заразившихся. Темп прироста составляет 0,18 процента. Умерли 399 человек, выписались после лечения — 9644.
У более чем тысячи инфицированных (12,2 процента) не наблюдается симптомов.
Новые случаи выявили в 83 регионах — прироста нет на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Больше всего заболевших в Москве — 1988 (днем ранее было на восемь человек больше). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 693 случая, в Подмосковье — 586, в Ростовской области — 234, в Нижегородской — 192, в Самарской — 189.
Минимальный показатель отмечен в Еврейской автономной области — один инфицированный, а в Туве их трое.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 727 125 человек, 106 706 из них умерли, 4 352 873 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 141,7 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже почти достигло 143 миллионов. Более трех миллионов человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.