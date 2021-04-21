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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210421/koronavirus-1729221981.html
В России выявили 8271 новый случай заражения коронавирусом
В России выявили 8271 новый случай заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8271 случай COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T11:21
2021-04-21T11:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8271 случай COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 8164 заразившихся. Темп прироста составляет 0,18 процента. Умерли 399 человек, выписались после лечения — 9644.У более чем тысячи инфицированных (12,2 процента) не наблюдается симптомов.Новые случаи выявили в 83 регионах — прироста нет на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Больше всего заболевших в Москве — 1988 (днем ранее было на восемь человек больше). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 693 случая, в Подмосковье — 586, в Ростовской области — 234, в Нижегородской — 192, в Самарской — 189.Минимальный показатель отмечен в Еврейской автономной области — один инфицированный, а в Туве их трое.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 727 125 человек, 106 706 из них умерли, 4 352 873 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 141,7 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже почти достигло 143 миллионов. Более трех миллионов человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.
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коронавирус в россии, россия, общество

В России выявили 8271 новый случай заражения коронавирусом

11:21 21.04.2021 (обновлено: 11:42 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8271 случай COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 8164 заразившихся. Темп прироста составляет 0,18 процента. Умерли 399 человек, выписались после лечения — 9644.
У более чем тысячи инфицированных (12,2 процента) не наблюдается симптомов.
Новые случаи выявили в 83 регионах — прироста нет на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Больше всего заболевших в Москве — 1988 (днем ранее было на восемь человек больше). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 693 случая, в Подмосковье — 586, в Ростовской области — 234, в Нижегородской — 192, в Самарской — 189.
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Минимальный показатель отмечен в Еврейской автономной области — один инфицированный, а в Туве их трое.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 727 125 человек, 106 706 из них умерли, 4 352 873 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 141,7 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже почти достигло 143 миллионов. Более трех миллионов человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.
 
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