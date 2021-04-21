https://ria.ru/20210421/koronavirus-1729221981.html

В России выявили 8271 новый случай заражения коронавирусом

В России выявили 8271 новый случай заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 8271 случай COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T11:21

2021-04-21T11:21

2021-04-21T11:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

общество

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8271 случай COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 8164 заразившихся. Темп прироста составляет 0,18 процента. Умерли 399 человек, выписались после лечения — 9644.У более чем тысячи инфицированных (12,2 процента) не наблюдается симптомов.Новые случаи выявили в 83 регионах — прироста нет на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Больше всего заболевших в Москве — 1988 (днем ранее было на восемь человек больше). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 693 случая, в Подмосковье — 586, в Ростовской области — 234, в Нижегородской — 192, в Самарской — 189.Минимальный показатель отмечен в Еврейской автономной области — один инфицированный, а в Туве их трое.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 727 125 человек, 106 706 из них умерли, 4 352 873 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 141,7 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже почти достигло 143 миллионов. Более трех миллионов человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.

https://ria.ru/20210420/koronavirus-1729135320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, общество