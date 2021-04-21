В Индии за сутки выявили самое большое число заразившихся COVID-19
© REUTERS / Amit DaveМедицинские работники во время тестирования на коронавирус (COVID-19) в Ахмедабаде, Индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 апр – РИА Новости. Коронавирусом в Индии за минувшие сутки заразились 295 041 человек, более 2 тысяч человек скончались, это самое большое число заразившихся и умерших за сутки с момента начала пандемии в стране, сообщает минздрав страны.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 15,6 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 13,2 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 182 тысячи человек.
8 декабря 2020, 01:18В Индии оценили связь новой таинственной болезни с коронавирусом
Рост числа заболевших в Индии продолжается уже 41-й день, число лечащихся от COVID выросло с 135,9 тысячи до более чем 2,15 миллиона человек.
Наибольшее число заболевших в Индии пришлось на штат Махараштра. За минувшие сутки в штате выявлены более 62 тысяч заболевших, всего в штате лечение от коронавируса получают более 685 тысяч человек. Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Уттар Прадеш (29 574), Дели (28 395), Карнатака (21 794) и Керала (19 577).
При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 130 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,9 миллиона. На данный момент в стране разрешено применение трех вакцин против коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, отечественной Covaxin и российской вакцины "Спутник V", поставки которой в Индию начнутся до конца апреля, а производство в стране стартует в мае.