https://ria.ru/20210421/koronavirus-1729199698.html

В Индии за сутки выявили самое большое число заразившихся COVID-19

В Индии за сутки выявили самое большое число заразившихся COVID-19

Коронавирусом в Индии за минувшие сутки заразились 295 041 человек, более 2 тысяч человек скончались, это самое большое число заразившихся и умерших за сутки с... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T08:16

2021-04-21T08:16

2021-04-21T08:16

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

керала

карнатака

здоровье - общество

дели

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 апр – РИА Новости. Коронавирусом в Индии за минувшие сутки заразились 295 041 человек, более 2 тысяч человек скончались, это самое большое число заразившихся и умерших за сутки с момента начала пандемии в стране, сообщает минздрав страны.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 15,6 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 13,2 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 182 тысячи человек.Рост числа заболевших в Индии продолжается уже 41-й день, число лечащихся от COVID выросло с 135,9 тысячи до более чем 2,15 миллиона человек.Наибольшее число заболевших в Индии пришлось на штат Махараштра. За минувшие сутки в штате выявлены более 62 тысяч заболевших, всего в штате лечение от коронавируса получают более 685 тысяч человек. Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Уттар Прадеш (29 574), Дели (28 395), Карнатака (21 794) и Керала (19 577).При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 130 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,9 миллиона. На данный момент в стране разрешено применение трех вакцин против коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, отечественной Covaxin и российской вакцины "Спутник V", поставки которой в Индию начнутся до конца апреля, а производство в стране стартует в мае.

https://ria.ru/20201208/bolezn-1588127675.html

керала

карнатака

дели

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, керала, карнатака, здоровье - общество, дели, индия, в мире