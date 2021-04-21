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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210421/koronavirus-1729199557.html
В Германии за сутки выявили более 24 тысяч случаев COVID-19
В Германии за сутки выявили более 24 тысяч случаев COVID-19
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 24 884, скончался 331 человек, сообщает институт Роберта Коха, который... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T08:14
2021-04-21T08:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 24 884, скончался 331 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.Днем ранее сообщалось о 9 609 новых случаях заболевания и 297 летальных исходах.По данным института, с начала эпидемии в Германии коронавирусом заразились 3 188 192 человека, скончались более 80 тысяч пациентов. Сейчас в ФРГ говорят о третьей волне коронавируса.
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коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии за сутки выявили более 24 тысяч случаев COVID-19

08:14 21.04.2021
 
© REUTERS / Thilo SchmuelgenАкция протеста против ограничений связанных с эпидемией коронавируса в Касселе, Германия
Акция протеста против ограничений связанных с эпидемией коронавируса в Касселе, Германия - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 24 884, скончался 331 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 9 609 новых случаях заболевания и 297 летальных исходах.
По данным института, с начала эпидемии в Германии коронавирусом заразились 3 188 192 человека, скончались более 80 тысяч пациентов. Сейчас в ФРГ говорят о третьей волне коронавируса.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
 
 
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