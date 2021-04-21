https://ria.ru/20210421/kipling-1729267652.html

"Вокруг Шерхана крутятся Табаки": Путин высмеял задирающие Россию страны

"Вокруг Шерхана крутятся Табаки": Путин высмеял задирающие Россию страны

Президент РФ Владимир Путин сравнил ситуацию с подражанием "задирающим" Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:17

2021-04-21T13:17

2021-04-21T14:39

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сравнил ситуацию с подражанием "задирающим" Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана.Глава государства в среду выступает с посланием Федеральному собранию. Во время оглашения послания президент обратил внимание не недружественные акции некоторых стран по отношению к России."Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена", - заявил Путин. Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210421/putin-1729273032.html

россия

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, в мире