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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210421/kino-1729134726.html
Депп-отец и Депп-дочь, развод и перестрелки Гая Ричи. На что идти в кино
Депп-отец и Депп-дочь, развод и перестрелки Гая Ричи. На что идти в кино
Перестрелки, драмы, интриги. В прокате — новый динамичный фильм Гая Ричи "Гнев человеческий". Джонни Депп в "Великом" становится фотографом, а его дочь в... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T08:00
2021-04-21T08:10
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Перестрелки, драмы, интриги. В прокате — новый динамичный фильм Гая Ричи "Гнев человеческий". Джонни Депп в "Великом" становится фотографом, а его дочь в "Поколении Вояджер" отправляется в космос. "Порочная связь" рассказывает о страстном разводе. О самых интересных новинках кино — в материале РИА Новости.Современный джентльменГай Ричи впервые за 16 лет объединился с Джейсоном Стэйтемом. Экшен-триллер "Гнев человеческий" — их четвертая совместная работа.Обычный на первый взгляд герой Эйч (Стэйтем) устраивается в инкассаторскую компанию, чтобы узнать, кто отвечает за многомиллионные ограбления в Лос-Анджелесе. На его броневик нападают, и выясняется, что он не только меткий стрелок, но и мастер рукопашного боя. Потом оказывается, что таким образом Эйч пытается выйти на тех, кто убил его сына. Такой одинаковый подход к проекту заметен: ждите классических для Ричи погонь, перестрелок, едких шуток и жестких ситуаций. Их обеспечат Джеффри Донован, Джош Хартнетт и Скотт Иствуд.Великий фотографЗабудьте про Джека Воробья и Вилли Вонку — в новом фильме "Великий" Джонни Депп показывает драматический талант. Жалко, если в последний раз.Картина основана на реальной истории. Военный фотограф Юджин Смит по заданию журнала Life отправился в Японию, чтобы сделать репортаж о небольшом прибрежном городке Минамата. Тогда, в 1970-е, там произошла экологическая катастрофа. Местная корпорация сливала в реку токсические отходы, отчего страдали и гибли жители.Чтобы расследовать причины, Юджин рискует, хитрит и не боится рассказывать правду. Ведь этого ждут от фотографа "самого влиятельного журнала", как говорит его главный редактор в исполнении Билла Найи. Надо ли объяснять, что репортаж станет сенсацией, потрясет и ужаснет всю планету?Картина интересна и важна сразу по нескольким причинам. Она обращает внимание на экологические проблемы и напоминает, как часто компании уничтожают природу ради выгоды.Кроме того, у фильма важный гуманистический посыл: она — о "теории малых дел". О том, что один простой добрый поступок может изменить что-то к лучшему. Как говорил сам Смит: "Я пытаюсь отдать голос, который у меня есть, тем, у кого нет голоса".И, конечно, как часто бывает, когда человек сталкивается с чем-то неожиданным или ужасным, это история о преодолении и познании себя.Интересно, что премьера картины состоялась на прошлогоднем Берлинском кинофестивале, но за это время не потеряла актуальности и проникновенности.Дети в космосеДочь Деппа, Лили-Роуз, вместе с Колином Фарреллом в фантастическом триллере "Поколение Вояджер" исследует природу человека вместе с пассажирами космического корабля.Картина режиссера Нила Бёргера ("Области тьмы", "Дивергент") рассказывает о том, как человечество отправляет на далекую планету экипаж из специально искусственно выращенных для этой миссии детей. Полет продлится почти 90 лет, и на новую планету попадут внуки путешественников.Они не привязаны к земле, их дом — космический корабль. Присматривает за ними Ричард (Фаррелл): следит за поведением, занятиями, питанием. В частности, пассажиры должны принимать странную жидкость синего цвета. Им говорят, что это витамины, но однажды Кристофер (Тай Шеридан) и Зак (Финн Уайтхед) узнают, что она подавляет желания и притупляет эмоции. Тогда они тайком перестают пить ее, и на корабле начинается хаос.Представьте старшую школу или колледж, где учеников ничто и никто не сдерживает, гормоны бунтуют, а эйфория и адреналин от вседозволенности зашкаливают. Примерно это и происходит в замкнутом пространстве ракеты.Они бьются за лидерство, разбираются с вопросами милосердия, эгоистичных желаний, равнодушия, человеколюбия.Главных героев играют молодые актеры. Депп — Селу, главного медицинского специалиста. Айзек Хемпстед-Райт, прославившийся после "Игры Престолов", стал главным гением на корабле. Уайтхед известен по участию в "Дюнкерке" Нолана. А Шеридан снимался у Спилберга и франшизе "Люди Икс".Такой "обновленный" каст помогает проникнуться атмосферой неизвестности и вседозволенности. Вместе с персонажами зритель задается вопросом: насколько важно быть хорошим человеком? И к чему приводят поступки, совершенные во власти эмоций?"Поколение Вояджер" — больше про психологию, про дилемму об эгоизме и самопожертвовании, а не про науку и космос. Возможно, это и отличает его от других картин о полетах к звездам.Развод и изменаНадо ли признаваться в измене? Как сделать развод наименее травматичным для детей? Может ли тайна прошлого разрушить счастливую жизнь? На эти вопросы пытается ответить Даниэль Лукетти в картине "Порочная связь", которая открывала 77-й Венецианский международный кинофестиваль.История о распаде брака знаменитого радиоведущего Альдо и его жены Ванды начинается в Неаполе восьмидесятых, где они живут с двумя детьми. Он признается в измене и ради страстных отношений на стороне готов бросить семью. Герой не предполагает, что дети, потрясенные эмоциональной травмой, и опустошенная супруга не исчезнут из его жизни. И через 30 лет Альдо придется отвечать за предательство.Семейные связи в этой истории больше похожи на колючую проволоку, чем на любовные узы. Они намекают на то, что каждый поступок имеет последствия, особенно если речь идет о родных людях.Отдельный момент картины — роль Ванды, которую сыграла звезда "Идеальных незнакомцев" Альба Рорвахер. Она аккуратно, почти филигранно выстраивает образ преданной женщины, готовой на все, чтобы Альдо заплатил за свои поступки.Действие происходит в двух эпохах, разделенных десятилетиями. Сначала мы видим историю глазами маленьких свидетелей — детей Альдо и Ванды. А потом они выходят на первый план уже взрослыми. Фильм с тонким психологизмом исследует травмы прошлого — и становится откровением.
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кино и сериалы, знаменитости, джейсон стэтхэм, колин фаррелл, джонни депп, лос-анджелес, япония, неаполь

Депп-отец и Депп-дочь, развод и перестрелки Гая Ричи. На что идти в кино

08:00 21.04.2021 (обновлено: 08:10 21.04.2021)
 
© Direzione Generale per il Cinema (2020)Кадр из фильма "Порочная связь"
Кадр из фильма Порочная связь - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Direzione Generale per il Cinema (2020)
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Перестрелки, драмы, интриги. В прокате — новый динамичный фильм Гая Ричи "Гнев человеческий". Джонни Депп в "Великом" становится фотографом, а его дочь в "Поколении Вояджер" отправляется в космос. "Порочная связь" рассказывает о страстном разводе. О самых интересных новинках кино — в материале РИА Новости.

Современный джентльмен

Гай Ричи впервые за 16 лет объединился с Джейсоном Стэйтемом. Экшен-триллер "Гнев человеческий" — их четвертая совместная работа.
Обычный на первый взгляд герой Эйч (Стэйтем) устраивается в инкассаторскую компанию, чтобы узнать, кто отвечает за многомиллионные ограбления в Лос-Анджелесе. На его броневик нападают, и выясняется, что он не только меткий стрелок, но и мастер рукопашного боя. Потом оказывается, что таким образом Эйч пытается выйти на тех, кто убил его сына.
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)Кадр из фильма "Гнев человеческий"
Кадр из фильма Гнев человеческий - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)
Кадр из фильма "Гнев человеческий"

"Ни Стэйтем, ни я долго не раздумывали об участии в проекте, — признается Ричи. — Нам понравился сюжет. Для любой кинокартины важно, чтобы режиссер и исполнитель главной роли страстно хотели снять один и тот же фильм. Это как раз тот самый случай. Описать "Гнев человеческий" коротко можно так: "Джейсон Стэйтем — в умном жанровом фильме о мести".

Такой одинаковый подход к проекту заметен: ждите классических для Ричи погонь, перестрелок, едких шуток и жестких ситуаций. Их обеспечат Джеффри Донован, Джош Хартнетт и Скотт Иствуд.
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)

Стэйтем из фильма "Гнев человеческий".

Кадр из фильма Гнев человеческий
1 из 4

Стэйтем из фильма "Гнев человеческий".

© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)

Стэйтем и Хартнетт в фильме "Гнев человеческий".

Кадр из фильма Гнев человеческий
2 из 4

Стэйтем и Хартнетт в фильме "Гнев человеческий".

© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)

Иствуд в фильме "Гнев человеческий".

Кадр из фильма Гнев человеческий
3 из 4

Иствуд в фильме "Гнев человеческий".

© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)

Хартнетт в фильме "Гнев человеческий".

Кадр из фильма Гнев человеческий
4 из 4

Хартнетт в фильме "Гнев человеческий".

© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)
1 из 4

Стэйтем из фильма "Гнев человеческий".

© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)
2 из 4

Стэйтем и Хартнетт в фильме "Гнев человеческий".

© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)
3 из 4

Иствуд в фильме "Гнев человеческий".

© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)
4 из 4

Хартнетт в фильме "Гнев человеческий".

© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)

Великий фотограф

Забудьте про Джека Воробья и Вилли Вонку — в новом фильме "Великий" Джонни Депп показывает драматический талант. Жалко, если в последний раз.
© Head Gear Films (2020)Кадр из фильма "Великий"
Кадр из фильма Великий - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Head Gear Films (2020)
Кадр из фильма "Великий"
Картина основана на реальной истории. Военный фотограф Юджин Смит по заданию журнала Life отправился в Японию, чтобы сделать репортаж о небольшом прибрежном городке Минамата. Тогда, в 1970-е, там произошла экологическая катастрофа. Местная корпорация сливала в реку токсические отходы, отчего страдали и гибли жители.
Чтобы расследовать причины, Юджин рискует, хитрит и не боится рассказывать правду. Ведь этого ждут от фотографа "самого влиятельного журнала", как говорит его главный редактор в исполнении Билла Найи. Надо ли объяснять, что репортаж станет сенсацией, потрясет и ужаснет всю планету?
© Head Gear Films (2020)

Кадр из фильма "Великий".

Кадр из фильма Великий
1 из 5

Кадр из фильма "Великий".

© Head Gear Films (2020)
© Head Gear Films (2020)

Депп в фильме "Великий".

Кадр из фильма Великий
2 из 5

Депп в фильме "Великий".

© Head Gear Films (2020)
© Head Gear Films (2020)

Сцена из фильма "Великий".

Кадр из фильма Великий
3 из 5

Сцена из фильма "Великий".

© Head Gear Films (2020)
© Head Gear Films (2020)

Фрагмент из фильма "Великий".

Кадр из фильма Великий
4 из 5

Фрагмент из фильма "Великий".

© Head Gear Films (2020)
© Head Gear Films (2020)

Кадр из фильма "Великий".

Кадр из фильма Великий
5 из 5

Кадр из фильма "Великий".

© Head Gear Films (2020)
1 из 5

Кадр из фильма "Великий".

© Head Gear Films (2020)
2 из 5

Депп в фильме "Великий".

© Head Gear Films (2020)
3 из 5

Сцена из фильма "Великий".

© Head Gear Films (2020)
4 из 5

Фрагмент из фильма "Великий".

© Head Gear Films (2020)
5 из 5

Кадр из фильма "Великий".

© Head Gear Films (2020)
Картина интересна и важна сразу по нескольким причинам. Она обращает внимание на экологические проблемы и напоминает, как часто компании уничтожают природу ради выгоды.
Кроме того, у фильма важный гуманистический посыл: она — о "теории малых дел". О том, что один простой добрый поступок может изменить что-то к лучшему.
Как говорил сам Смит: "Я пытаюсь отдать голос, который у меня есть, тем, у кого нет голоса".
© Head Gear Films (2020)Кадр из фильма "Великий"
Кадр из фильма Великий - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Head Gear Films (2020)
Кадр из фильма "Великий"
И, конечно, как часто бывает, когда человек сталкивается с чем-то неожиданным или ужасным, это история о преодолении и познании себя.
Интересно, что премьера картины состоялась на прошлогоднем Берлинском кинофестивале, но за это время не потеряла актуальности и проникновенности.

Дети в космосе

© AGC Studios (2021)Кадр из фильма "Поколение Вояджер"
Кадр из фильма Поколение Вояджер - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© AGC Studios (2021)
Кадр из фильма "Поколение Вояджер"
Дочь Деппа, Лили-Роуз, вместе с Колином Фарреллом в фантастическом триллере "Поколение Вояджер" исследует природу человека вместе с пассажирами космического корабля.
Картина режиссера Нила Бёргера ("Области тьмы", "Дивергент") рассказывает о том, как человечество отправляет на далекую планету экипаж из специально искусственно выращенных для этой миссии детей. Полет продлится почти 90 лет, и на новую планету попадут внуки путешественников.
© AGC Studios (2021)

Уайтхед и Депп в фильме "Поколение Вояджер".

Кадр из фильма Поколение Вояджер
1 из 4

Уайтхед и Депп в фильме "Поколение Вояджер".

© AGC Studios (2021)
© AGC Studios (2021)

Кадр из фильма "Поколение Вояджер".

Кадр из фильма Поколение Вояджер
2 из 4

Кадр из фильма "Поколение Вояджер".

© AGC Studios (2021)
© AGC Studios (2021)

Хемпстед-Райт в фильме "Поколение Вояджер".

Кадр из фильма Поколение Вояджер
3 из 4

Хемпстед-Райт в фильме "Поколение Вояджер".

© AGC Studios (2021)
© AGC Studios (2021)

Сцена из фильма "Поколение Вояджер".

Кадр из фильма Поколение Вояджер
4 из 4

Сцена из фильма "Поколение Вояджер".

© AGC Studios (2021)
1 из 4

Уайтхед и Депп в фильме "Поколение Вояджер".

© AGC Studios (2021)
2 из 4

Кадр из фильма "Поколение Вояджер".

© AGC Studios (2021)
3 из 4

Хемпстед-Райт в фильме "Поколение Вояджер".

© AGC Studios (2021)
4 из 4

Сцена из фильма "Поколение Вояджер".

© AGC Studios (2021)
Они не привязаны к земле, их дом — космический корабль. Присматривает за ними Ричард (Фаррелл): следит за поведением, занятиями, питанием. В частности, пассажиры должны принимать странную жидкость синего цвета. Им говорят, что это витамины, но однажды Кристофер (Тай Шеридан) и Зак (Финн Уайтхед) узнают, что она подавляет желания и притупляет эмоции. Тогда они тайком перестают пить ее, и на корабле начинается хаос.
© AGC Studios (2021)Кадр из фильма "Поколение Вояджер"
Кадр из фильма Поколение Вояджер - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© AGC Studios (2021)
Кадр из фильма "Поколение Вояджер"
Представьте старшую школу или колледж, где учеников ничто и никто не сдерживает, гормоны бунтуют, а эйфория и адреналин от вседозволенности зашкаливают. Примерно это и происходит в замкнутом пространстве ракеты.
Они бьются за лидерство, разбираются с вопросами милосердия, эгоистичных желаний, равнодушия, человеколюбия.
Главных героев играют молодые актеры. Депп — Селу, главного медицинского специалиста. Айзек Хемпстед-Райт, прославившийся после "Игры Престолов", стал главным гением на корабле. Уайтхед известен по участию в "Дюнкерке" Нолана. А Шеридан снимался у Спилберга и франшизе "Люди Икс".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Шеридан, сыгравший в фильме "Джо" Дэвида Гордона Грина, на 70-м Венецианском кинофестивале.

Закрытие 70-го Венецианского кинофестиваля
1 из 3

Шеридан, сыгравший в фильме "Джо" Дэвида Гордона Грина, на 70-м Венецианском кинофестивале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Лили-Роуз Депп на премьере фильма Дэвида Мишо "Король" в рамках 76-го Венецианского кинофестиваля.

76-й Венецианский кинофестиваль. День шестой
2 из 3

Лили-Роуз Депп на премьере фильма Дэвида Мишо "Король" в рамках 76-го Венецианского кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Фото предоставлено пресс-службой компании Warner Bros. Pictures

Уайтхед в фильме "Дюнкерк".

Кадр из фильма Дюнкерк
3 из 3

Уайтхед в фильме "Дюнкерк".

© Фото предоставлено пресс-службой компании Warner Bros. Pictures
1 из 3

Шеридан, сыгравший в фильме "Джо" Дэвида Гордона Грина, на 70-м Венецианском кинофестивале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 3

Лили-Роуз Депп на премьере фильма Дэвида Мишо "Король" в рамках 76-го Венецианского кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3

Уайтхед в фильме "Дюнкерк".

© Фото предоставлено пресс-службой компании Warner Bros. Pictures
Такой "обновленный" каст помогает проникнуться атмосферой неизвестности и вседозволенности. Вместе с персонажами зритель задается вопросом: насколько важно быть хорошим человеком? И к чему приводят поступки, совершенные во власти эмоций?
"Поколение Вояджер" — больше про психологию, про дилемму об эгоизме и самопожертвовании, а не про науку и космос. Возможно, это и отличает его от других картин о полетах к звездам.

Развод и измена

© Direzione Generale per il Cinema (2020)Кадр из фильма "Порочная связь"
Кадр из фильма Порочная связь - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Direzione Generale per il Cinema (2020)
Кадр из фильма "Порочная связь"
Надо ли признаваться в измене? Как сделать развод наименее травматичным для детей? Может ли тайна прошлого разрушить счастливую жизнь? На эти вопросы пытается ответить Даниэль Лукетти в картине "Порочная связь", которая открывала 77-й Венецианский международный кинофестиваль.
История о распаде брака знаменитого радиоведущего Альдо и его жены Ванды начинается в Неаполе восьмидесятых, где они живут с двумя детьми. Он признается в измене и ради страстных отношений на стороне готов бросить семью. Герой не предполагает, что дети, потрясенные эмоциональной травмой, и опустошенная супруга не исчезнут из его жизни. И через 30 лет Альдо придется отвечать за предательство.
© Direzione Generale per il Cinema (2020)

Кадр из фильма "Порочная связь".

Кадр из фильма Порочная связь
1 из 3

Кадр из фильма "Порочная связь".

© Direzione Generale per il Cinema (2020)
© Direzione Generale per il Cinema (2020)

Сцена из фильма "Порочная связь".

Кадр из фильма Порочная связь
2 из 3

Сцена из фильма "Порочная связь".

© Direzione Generale per il Cinema (2020)
© Direzione Generale per il Cinema (2020)

Фрагмент из фильма "Порочная связь".

Кадр из фильма Порочная связь
3 из 3

Фрагмент из фильма "Порочная связь".

© Direzione Generale per il Cinema (2020)
1 из 3

Кадр из фильма "Порочная связь".

© Direzione Generale per il Cinema (2020)
2 из 3

Сцена из фильма "Порочная связь".

© Direzione Generale per il Cinema (2020)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Порочная связь".

© Direzione Generale per il Cinema (2020)
Семейные связи в этой истории больше похожи на колючую проволоку, чем на любовные узы. Они намекают на то, что каждый поступок имеет последствия, особенно если речь идет о родных людях.
Отдельный момент картины — роль Ванды, которую сыграла звезда "Идеальных незнакомцев" Альба Рорвахер. Она аккуратно, почти филигранно выстраивает образ преданной женщины, готовой на все, чтобы Альдо заплатил за свои поступки.
© Direzione Generale per il Cinema (2020)Кадр из фильма "Порочная связь"
Кадр из фильма Порочная связь - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Direzione Generale per il Cinema (2020)
Кадр из фильма "Порочная связь"
Действие происходит в двух эпохах, разделенных десятилетиями. Сначала мы видим историю глазами маленьких свидетелей — детей Альдо и Ванды. А потом они выходят на первый план уже взрослыми. Фильм с тонким психологизмом исследует травмы прошлого — и становится откровением.
Кадр из сериала Игра престолов - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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12:14Путин назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом
12:13Путин заявил о приверженности России защите традиционных ценностей
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