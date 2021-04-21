https://ria.ru/20210421/kino-1729134726.html

Депп-отец и Депп-дочь, развод и перестрелки Гая Ричи. На что идти в кино

Депп-отец и Депп-дочь, развод и перестрелки Гая Ричи. На что идти в кино

Перестрелки, драмы, интриги. В прокате — новый динамичный фильм Гая Ричи "Гнев человеческий". Джонни Депп в "Великом" становится фотографом, а его дочь в... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T08:00

2021-04-21T08:00

2021-04-21T08:10

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Перестрелки, драмы, интриги. В прокате — новый динамичный фильм Гая Ричи "Гнев человеческий". Джонни Депп в "Великом" становится фотографом, а его дочь в "Поколении Вояджер" отправляется в космос. "Порочная связь" рассказывает о страстном разводе. О самых интересных новинках кино — в материале РИА Новости.Современный джентльменГай Ричи впервые за 16 лет объединился с Джейсоном Стэйтемом. Экшен-триллер "Гнев человеческий" — их четвертая совместная работа.Обычный на первый взгляд герой Эйч (Стэйтем) устраивается в инкассаторскую компанию, чтобы узнать, кто отвечает за многомиллионные ограбления в Лос-Анджелесе. На его броневик нападают, и выясняется, что он не только меткий стрелок, но и мастер рукопашного боя. Потом оказывается, что таким образом Эйч пытается выйти на тех, кто убил его сына. Такой одинаковый подход к проекту заметен: ждите классических для Ричи погонь, перестрелок, едких шуток и жестких ситуаций. Их обеспечат Джеффри Донован, Джош Хартнетт и Скотт Иствуд.Великий фотографЗабудьте про Джека Воробья и Вилли Вонку — в новом фильме "Великий" Джонни Депп показывает драматический талант. Жалко, если в последний раз.Картина основана на реальной истории. Военный фотограф Юджин Смит по заданию журнала Life отправился в Японию, чтобы сделать репортаж о небольшом прибрежном городке Минамата. Тогда, в 1970-е, там произошла экологическая катастрофа. Местная корпорация сливала в реку токсические отходы, отчего страдали и гибли жители.Чтобы расследовать причины, Юджин рискует, хитрит и не боится рассказывать правду. Ведь этого ждут от фотографа "самого влиятельного журнала", как говорит его главный редактор в исполнении Билла Найи. Надо ли объяснять, что репортаж станет сенсацией, потрясет и ужаснет всю планету?Картина интересна и важна сразу по нескольким причинам. Она обращает внимание на экологические проблемы и напоминает, как часто компании уничтожают природу ради выгоды.Кроме того, у фильма важный гуманистический посыл: она — о "теории малых дел". О том, что один простой добрый поступок может изменить что-то к лучшему. Как говорил сам Смит: "Я пытаюсь отдать голос, который у меня есть, тем, у кого нет голоса".И, конечно, как часто бывает, когда человек сталкивается с чем-то неожиданным или ужасным, это история о преодолении и познании себя.Интересно, что премьера картины состоялась на прошлогоднем Берлинском кинофестивале, но за это время не потеряла актуальности и проникновенности.Дети в космосеДочь Деппа, Лили-Роуз, вместе с Колином Фарреллом в фантастическом триллере "Поколение Вояджер" исследует природу человека вместе с пассажирами космического корабля.Картина режиссера Нила Бёргера ("Области тьмы", "Дивергент") рассказывает о том, как человечество отправляет на далекую планету экипаж из специально искусственно выращенных для этой миссии детей. Полет продлится почти 90 лет, и на новую планету попадут внуки путешественников.Они не привязаны к земле, их дом — космический корабль. Присматривает за ними Ричард (Фаррелл): следит за поведением, занятиями, питанием. В частности, пассажиры должны принимать странную жидкость синего цвета. Им говорят, что это витамины, но однажды Кристофер (Тай Шеридан) и Зак (Финн Уайтхед) узнают, что она подавляет желания и притупляет эмоции. Тогда они тайком перестают пить ее, и на корабле начинается хаос.Представьте старшую школу или колледж, где учеников ничто и никто не сдерживает, гормоны бунтуют, а эйфория и адреналин от вседозволенности зашкаливают. Примерно это и происходит в замкнутом пространстве ракеты.Они бьются за лидерство, разбираются с вопросами милосердия, эгоистичных желаний, равнодушия, человеколюбия.Главных героев играют молодые актеры. Депп — Селу, главного медицинского специалиста. Айзек Хемпстед-Райт, прославившийся после "Игры Престолов", стал главным гением на корабле. Уайтхед известен по участию в "Дюнкерке" Нолана. А Шеридан снимался у Спилберга и франшизе "Люди Икс".Такой "обновленный" каст помогает проникнуться атмосферой неизвестности и вседозволенности. Вместе с персонажами зритель задается вопросом: насколько важно быть хорошим человеком? И к чему приводят поступки, совершенные во власти эмоций?"Поколение Вояджер" — больше про психологию, про дилемму об эгоизме и самопожертвовании, а не про науку и космос. Возможно, это и отличает его от других картин о полетах к звездам.Развод и изменаНадо ли признаваться в измене? Как сделать развод наименее травматичным для детей? Может ли тайна прошлого разрушить счастливую жизнь? На эти вопросы пытается ответить Даниэль Лукетти в картине "Порочная связь", которая открывала 77-й Венецианский международный кинофестиваль.История о распаде брака знаменитого радиоведущего Альдо и его жены Ванды начинается в Неаполе восьмидесятых, где они живут с двумя детьми. Он признается в измене и ради страстных отношений на стороне готов бросить семью. Герой не предполагает, что дети, потрясенные эмоциональной травмой, и опустошенная супруга не исчезнут из его жизни. И через 30 лет Альдо придется отвечать за предательство.Семейные связи в этой истории больше похожи на колючую проволоку, чем на любовные узы. Они намекают на то, что каждый поступок имеет последствия, особенно если речь идет о родных людях.Отдельный момент картины — роль Ванды, которую сыграла звезда "Идеальных незнакомцев" Альба Рорвахер. Она аккуратно, почти филигранно выстраивает образ преданной женщины, готовой на все, чтобы Альдо заплатил за свои поступки.Действие происходит в двух эпохах, разделенных десятилетиями. Сначала мы видим историю глазами маленьких свидетелей — детей Альдо и Ванды. А потом они выходят на первый план уже взрослыми. Фильм с тонким психологизмом исследует травмы прошлого — и становится откровением.

https://ria.ru/20210419/kino-1728619068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, знаменитости, джейсон стэтхэм, колин фаррелл, джонни депп, лос-анджелес, япония, неаполь