Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210421/keshbek-1729297504.html
Чернышенко рассказал об объемах программы туристического кешбэка
Чернышенко рассказал об объемах программы туристического кешбэка
Россияне к 20 апреля в рамках третьего этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на туристические путевки приобрели туры на... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:54
2021-04-21T15:17
туризм
россия
дмитрий чернышенко
новости - туризм
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575817208_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_2d655ee384c648ca2eb60b7a89e01d37.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россияне к 20 апреля в рамках третьего этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на туристические путевки приобрели туры на 12,5 миллиарда рублей, им возвращено 2,4 миллиарда рублей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Правительство выделило 2 миллиарда рублей, и сейчас идет очередной этап реализации программы, которой уже воспользовались 588 тысяч человек. На 20 апреля совокупный кешбэк составил 2,362 миллиарда рублей, объем продаж - 12,481 миллиарда рублей. Совершено 278 188 транзакций", - сказал Чернышенко.Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с 20-процентным возвратом средств на туристические путевки. Глава государства также предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок для детей в детские лагеря."Если по обычным турам условия до конца года будут сохранены - возврат 20% от стоимости тура, то по детскому отдыху кешбэк составит 50%. Все необходимые расчеты в ближайшее время правительством будут произведены", - сообщил Чернышенко.Он также отметил, что в рамках программы кешбэка традиционно пользуются популярностью южные направления, экскурсионные туры. "В целом география направлений обширная, участвует вся страна", - указал вице-премьер.В России в настоящее время проходит очередной, третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Он стартовал в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие - по 30 июня.Условия программы остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Правительство РФ выделило на новый этап программы туристического кешбэка 2 миллиарда рублей.Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с 20-процентным возвратом средств на туристические путевки. Глава государства также предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок для детей в детские лагеря.
https://radiosputnik.ria.ru/20210421/putin-1729242085.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210421/turizm-1729283407.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575817208_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0c966273edbaf8791c61b6762940e415.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий чернышенко, новости - туризм, экономика

Чернышенко рассказал об объемах программы туристического кешбэка

14:54 21.04.2021 (обновлено: 15:17 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Куксин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко проводит совещание о развитии экотуризма в Елизовском районе Камчатского кра
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко проводит совещание о развитии экотуризма в Елизовском районе Камчатского кра - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Сергей Куксин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россияне к 20 апреля в рамках третьего этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на туристические путевки приобрели туры на 12,5 миллиарда рублей, им возвращено 2,4 миллиарда рублей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Правительство выделило 2 миллиарда рублей, и сейчас идет очередной этап реализации программы, которой уже воспользовались 588 тысяч человек. На 20 апреля совокупный кешбэк составил 2,362 миллиарда рублей, объем продаж - 12,481 миллиарда рублей. Совершено 278 188 транзакций", - сказал Чернышенко.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 12:31
Путин призвал продлить программу кешбэка на отдых по России
Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с 20-процентным возвратом средств на туристические путевки. Глава государства также предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок для детей в детские лагеря.
"Если по обычным турам условия до конца года будут сохранены - возврат 20% от стоимости тура, то по детскому отдыху кешбэк составит 50%. Все необходимые расчеты в ближайшее время правительством будут произведены", - сообщил Чернышенко.
Он также отметил, что в рамках программы кешбэка традиционно пользуются популярностью южные направления, экскурсионные туры. "В целом география направлений обширная, участвует вся страна", - указал вице-премьер.
В России в настоящее время проходит очередной, третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Он стартовал в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие - по 30 июня.
Трансляция послания президента РФ Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 14:06Сказано в эфире
В туротрасли поддержали предложение Путина продлить туристический кешбэк
Условия программы остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Правительство РФ выделило на новый этап программы туристического кешбэка 2 миллиарда рублей.
Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с 20-процентным возвратом средств на туристические путевки. Глава государства также предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок для детей в детские лагеря.
 
ТуризмРоссияДмитрий ЧернышенкоНовости - ТуризмЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:57Определена распространенная привычка водителей, уничтожающая мотор
03:52НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
03:48В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:33WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи
03:26Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
03:16В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
03:14В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
03:00Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
02:50Названы способы предупредить появление гипертонии
02:43Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
02:18Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
02:15Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом
02:10Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами
02:03Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
02:00Ученые описали смертельно опасные стили питания
02:00В Москве покажут одну из редчайших православных икон
01:56Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
01:41В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
01:23Пушков объяснил, на что "нарывается" Чехия ультиматумом России
01:19Кулеба рассказал, как он понял слова Путина про "красные линии"
Лента новостейМолния