https://ria.ru/20210421/keshbek-1729297504.html

Чернышенко рассказал об объемах программы туристического кешбэка

Чернышенко рассказал об объемах программы туристического кешбэка

Россияне к 20 апреля в рамках третьего этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на туристические путевки приобрели туры на... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:54

2021-04-21T14:54

2021-04-21T15:17

туризм

россия

дмитрий чернышенко

новости - туризм

экономика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россияне к 20 апреля в рамках третьего этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на туристические путевки приобрели туры на 12,5 миллиарда рублей, им возвращено 2,4 миллиарда рублей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Правительство выделило 2 миллиарда рублей, и сейчас идет очередной этап реализации программы, которой уже воспользовались 588 тысяч человек. На 20 апреля совокупный кешбэк составил 2,362 миллиарда рублей, объем продаж - 12,481 миллиарда рублей. Совершено 278 188 транзакций", - сказал Чернышенко.Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с 20-процентным возвратом средств на туристические путевки. Глава государства также предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок для детей в детские лагеря."Если по обычным турам условия до конца года будут сохранены - возврат 20% от стоимости тура, то по детскому отдыху кешбэк составит 50%. Все необходимые расчеты в ближайшее время правительством будут произведены", - сообщил Чернышенко.Он также отметил, что в рамках программы кешбэка традиционно пользуются популярностью южные направления, экскурсионные туры. "В целом география направлений обширная, участвует вся страна", - указал вице-премьер.В России в настоящее время проходит очередной, третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Он стартовал в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие - по 30 июня.Условия программы остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Правительство РФ выделило на новый этап программы туристического кешбэка 2 миллиарда рублей.Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с 20-процентным возвратом средств на туристические путевки. Глава государства также предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок для детей в детские лагеря.

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/putin-1729242085.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/turizm-1729283407.html

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россия, дмитрий чернышенко, новости - туризм, экономика