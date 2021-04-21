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Чернышенко рассказал об объемах программы туристического кешбэка
Чернышенко рассказал об объемах программы туристического кешбэка
Россияне к 20 апреля в рамках третьего этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на туристические путевки приобрели туры на... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:54
2021-04-21T14:54
2021-04-21T15:17
туризм
россия
дмитрий чернышенко
новости - туризм
экономика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россияне к 20 апреля в рамках третьего этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на туристические путевки приобрели туры на 12,5 миллиарда рублей, им возвращено 2,4 миллиарда рублей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Правительство выделило 2 миллиарда рублей, и сейчас идет очередной этап реализации программы, которой уже воспользовались 588 тысяч человек. На 20 апреля совокупный кешбэк составил 2,362 миллиарда рублей, объем продаж - 12,481 миллиарда рублей. Совершено 278 188 транзакций", - сказал Чернышенко.Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с 20-процентным возвратом средств на туристические путевки. Глава государства также предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок для детей в детские лагеря."Если по обычным турам условия до конца года будут сохранены - возврат 20% от стоимости тура, то по детскому отдыху кешбэк составит 50%. Все необходимые расчеты в ближайшее время правительством будут произведены", - сообщил Чернышенко.Он также отметил, что в рамках программы кешбэка традиционно пользуются популярностью южные направления, экскурсионные туры. "В целом география направлений обширная, участвует вся страна", - указал вице-премьер.В России в настоящее время проходит очередной, третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Он стартовал в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие - по 30 июня.Условия программы остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Правительство РФ выделило на новый этап программы туристического кешбэка 2 миллиарда рублей.Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с 20-процентным возвратом средств на туристические путевки. Глава государства также предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок для детей в детские лагеря.
https://radiosputnik.ria.ru/20210421/putin-1729242085.html
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россия, дмитрий чернышенко, новости - туризм, экономика
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Россияне к 20 апреля в рамках третьего этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на туристические путевки приобрели туры на 12,5 миллиарда рублей, им возвращено 2,4 миллиарда рублей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
.
"Правительство выделило 2 миллиарда рублей, и сейчас идет очередной этап реализации программы, которой уже воспользовались 588 тысяч человек. На 20 апреля совокупный кешбэк составил 2,362 миллиарда рублей, объем продаж - 12,481 миллиарда рублей. Совершено 278 188 транзакций", - сказал Чернышенко.
Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с 20-процентным возвратом средств на туристические путевки. Глава государства также предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок для детей в детские лагеря.
"Если по обычным турам условия до конца года будут сохранены - возврат 20% от стоимости тура, то по детскому отдыху кешбэк составит 50%. Все необходимые расчеты в ближайшее время правительством будут произведены", - сообщил Чернышенко.
Он также отметил, что в рамках программы кешбэка традиционно пользуются популярностью южные направления, экскурсионные туры. "В целом география направлений обширная, участвует вся страна", - указал вице-премьер.
В России в настоящее время проходит очередной, третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Он стартовал в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие - по 30 июня.
Условия программы остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Правительство РФ выделило на новый этап программы туристического кешбэка 2 миллиарда рублей.
Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с 20-процентным возвратом средств на туристические путевки. Глава государства также предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок для детей в детские лагеря.