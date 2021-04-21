https://ria.ru/20210421/kazan-1729381920.html

В Казани мужчину арестовали на 20 суток за анонс несогласованной акции

В Казани мужчину арестовали на 20 суток за анонс несогласованной акции

Вахитовский районный суд Казани в среду назначил 20 суток ареста местному жителю Андрею Бояршинову за анонс несогласованной акции в соцсетях, сообщил РИА... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T23:34

2021-04-21T23:34

2021-04-21T23:34

россия

татьяна москалькова

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

казань

общество

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КАЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани в среду назначил 20 суток ареста местному жителю Андрею Бояршинову за анонс несогласованной акции в соцсетях, сообщил РИА Новости представитель суда."Бояршинову назначен административный арест на 20 суток", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что суд признал Бояршинова виновным в повторном нарушении законодательства о митингах.По информации правозащитного проекта "Апология протеста", в протоколе говорилось, что 20 апреля сотрудники центра "Э" обнаружили в соцсети "ВКонтакте" пост Бояршинова с призывом участвовать в несогласованной акции протеста 21 апреля, который доступен "неопределенному кругу лиц". Молодого человека задержали накануне, ночь он провел в отделе полиции.В среду в Казани прошла несогласованная акция.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных митингах и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций и что призывы к провокациям звучат из-за рубежа.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

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казань

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россия, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, казань, общество