В Казани мужчину арестовали на 20 суток за анонс несогласованной акции
КАЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани в среду назначил 20 суток ареста местному жителю Андрею Бояршинову за анонс несогласованной акции в соцсетях, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Бояршинову назначен административный арест на 20 суток", - сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что суд признал Бояршинова виновным в повторном нарушении законодательства о митингах.
По информации правозащитного проекта "Апология протеста", в протоколе говорилось, что 20 апреля сотрудники центра "Э" обнаружили в соцсети "ВКонтакте" пост Бояршинова с призывом участвовать в несогласованной акции протеста 21 апреля, который доступен "неопределенному кругу лиц". Молодого человека задержали накануне, ночь он провел в отделе полиции.
В среду в Казани прошла несогласованная акция.
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Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных митингах и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций и что призывы к провокациям звучат из-за рубежа.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
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