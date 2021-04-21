https://ria.ru/20210421/kanzler-1729140014.html

Кто сменит Меркель в Германии: сторонник России или ее ярый критик

Кто сменит Меркель в Германии: сторонник России или ее ярый критик

За пять месяцев до выборов в бундестаг Христианско-демократический союз (ХДС) назвал преемника Ангелы Меркель — это лидер партии Армин Лашет. Стремительно... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T08:00

2021-04-21T08:00

2021-04-21T08:08

армин лашет

маркус зедер

хдс/хсс

северный поток — 2

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729144539_9:124:2721:1649_1920x0_80_0_0_a5a4ba14831e98a358fb35ebc0230b71.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Ксения Мельникова. За пять месяцев до выборов в бундестаг Христианско-демократический союз (ХДС) назвал преемника Ангелы Меркель — это лидер партии Армин Лашет. Стремительно набирающие популярность "Зеленые" тоже определились со своим лицом: оно молодое и женское — Анналена Бербок. Если Лашет готов поддерживать диалог с Москвой, победа представителя "Зеленых" может стать катастрофой для российско-немецких отношений. На него можно положитьсяАрмина Лашета поддержал 31 депутат, девять отдали голоса главе Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министру Баварии Маркусу Зёдеру, шестеро воздержались.Лашет возглавил ХДС в середине января. На протяжении восьми лет он был одним из пяти заместителей председателя партии, верным соратником Ангелы Меркель. Всегда поддерживал канцлера. Его помощь особенно пригодилась во время миграционного кризиса. Лашет выступал за политику открытых дверей, терпимость к мигрантам, а также последовательное сближение Евросоюза с Турцией. Его даже прозвали "турком". Он немного отстранился от Меркель лишь однажды, когда на фоне третьей волны пандемии коронавируса власти решили ужесточить карантин на пасхальные праздники, что возмутило многих немцев. "Мы не можем и дальше так продолжать", — заявил Лашет. Это касается и того, что происходит внутри ХДС. Партии будет сложно победить. Затянувшийся почти на полгода локдаун, провал на выборах в двух федеральных землях — Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, проблемы с вакцинацией, коррупционный скандал — неприятностей хватает. Лашет тоже растерял политические очки из-за пандемии. Весной прошлого года он обещал быструю отмену карантина, не верил во вторую волну. Реальность оказалась несколько другой. А тут еще выяснилось, что правительство возглавляемой им федеральной земли заключило контракт с производителем масок, на которого работает его сын.Лидер ХДС все же считает, что у партии есть шансы. Но нужно "остаться сильным центром", не смещаясь ни влево, ни вправо. Раньше ему этот принцип неизменно помогал.По словам Лашета, большое влияние на него оказал отец-шахтер. В начале карьеры он сказал сыну: "Не важно, откуда родом твои товарищи, какое у них происхождение, какая внешность или вероисповедание. Просто объясни людям, что они могут на тебя положиться".Политик с харизмой бухгалтераО Лашете говорили как о "политике с харизмой бухгалтера среднего звена". Карьерой он обязан связям в партийной верхушке, а также лично Ангеле Меркель. Биографы утверждают, что семья Лашета — потомки императора Карла Великого. С другой стороны, он — "народный премьер": занимая должность главы Северного Рейна-Вестфалии, встречался с избирателями в барах, общался с ними за кружкой пива и вообще игнорировал официальный протокол. У него большой политический опыт. Юрист по образованию, он был депутатом городского совета родного города Ахен, потом работал в бундестаге и Европарламенте. Из всех претендовавших на пост лидера ХДС Лашет — самый умеренный критик Москвы. Активно поддерживает строительство газопровода "Северный поток — 2", призывая не политизировать проект, повторяет, что "Россия необходима для решения многих международных вопросов". После отравления Скрипалей в Солсбери написал в Twitter, что вину Москвы не доказали и упрекнул Лондон в антироссийской политике. Лашет — постоянный участник российско-германского форума "Петербургский диалог", содействует углублению экономических связей с Россией. Санкции, по его мнению, следует отменить, "как только начнет развиваться минский процесс". Что касается Крыма, он как-то заявил, что, хотя Россия "и нарушает международное право", нужно уметь "посмотреть на все глазами партнера по диалогу".Избрание Лашета главой ХДС у нас восприняли позитивно, отмечает в беседе с РИА Новости научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов. "Он считается умеренно пророссийским. Отношения Москвы и Берлина настолько фундаментальны, многоуровневы, что личность канцлера важна, но это не определяет все на сто процентов. Лашет стремится к конструктивному диалогу. В то же время у него есть определенные ограничения, связанные с трансатлантическим консенсусом", — поясняет германист. Спортсменка и "королева ток-шоу"Вторую по популярности партию "Союз-90" / "Зеленые" на выборы поведет Анналена Бербок. Ее предпочли 51-летнему Хабеку, опытному политику, поскольку зеленых очень волнует "гендерное равенство". Сорокалетняя Анналена утверждает, что "стране нужно новое начало". У нее неплохие шансы. По социологическим опросам, "Зеленые" отстают от правящего блока ХДС/ХСС всего на три-пять процентов.За пять лет рейтинг партии вырос в два с половиной раза: от 8,9% (результат выборов в бундестаг в 2017-м) до 22-23%. Бербок старается избегать радикальных высказываний, чтобы не оттолкнуть избирателя. Ее считают представителем "реалос", выступающих за умеренную экологическую политику. В детстве она профессионально занималась спортом — прыжками на батуте. В университете изучала политологию и общественное право, работала в газете, возглавляла в Брюсселе офис депутата Европарламента, где курировала отношения ЕС с бывшими советскими республиками — Украиной, Белоруссией и Молдавией.В партию вступила в 2005-м и быстро приобрела известность, потому что часто появлялась на телевидении. Ее даже прозвали "королевой ток-шоу". Она выступает за скорейший отказ от угольной энергетики, против "Северного потока — 2" и жестко критикует Россию.Но, если Бербок станет канцлером, риторика наверняка смягчится, считает Артем Соколов. "Находиться в оппозиции и быть у власти — разные вещи. Она критически относится к внешней политике Москвы, однако у "Зеленых" есть и более антироссийские спикеры. Бербок готова к компромиссам, в чем-то поступиться принципами для достижения общих позитивных результатов. Так что есть пространство для сотрудничества".Политический раскладЕсли бы выборы в бундестаг проходили в ближайшее воскресенье, находящиеся у власти социал-демократы, а также "Зеленые" и либералы из Свободной демократической партии, создав "коалицию-светофор" (по цветам символики трех партий), спокойно бы оттеснили ХДС. Пост канцлера тогда достался бы "Зеленым" — как самым популярным. Другой вариант, который больше нравится избирателям, — коалиция блока ХДС/ХСС с "Зелеными". Тогда Бербок, вероятно, достался бы пост министра иностранных дел. В правительстве Германии "Зеленые" уже были. С 1998 по 2005 год они входили в коалицию вместе с СДПГ, и МИД в правительстве Герхарда Шредера возглавлял Йошка Фишер.Проблема этой избирательной кампании — нет ярких лидеров, считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. "Все такие скучные технократы. Особенно в ХДС и СДПГ. Например, Лашет — за ним ни явных провалов, ни прорывов", — рассуждает германист. Ситуация непредсказуемая, могут возникнуть новые коалиции. "Не исключено, что немцы в этот раз проголосуют в отместку ХДС/ХСС и социал-демократам, большие шансы у "Зеленых" на западе и у "Альтернативы для Германии" — на востоке", — говорит эксперт. По опросам общественного мнения, немцы предпочли бы в роли канцлера снова женщину — Бербок. Однако у нее маловато политического опыта. Так что кандидату от "Зеленых" предстоит проделать большую работу, чтобы убедить избирателей в своей компетентности.

https://ria.ru/20210326/germaniya-1602867064.html

https://ria.ru/20210316/germaniya-1601366147.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армин лашет, маркус зедер, хдс/хсс, северный поток — 2, германия