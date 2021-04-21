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В Госдуме заявили о попытке Запада изолировать Россию
В Госдуме заявили о попытке Запада изолировать Россию
Западные страны запустили механизм информационной, экономической, политической и дипломатической изоляции России, стремясь сдержать ее развитие и не допустить... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T06:21
2021-04-21T11:09
россия
михаил шеремет
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости. Западные страны запустили механизм информационной, экономической, политической и дипломатической изоляции России, стремясь сдержать ее развитие и не допустить укрепления на международной арене, заявил депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет.По его словам, особое беспокойство вызывает усиление военного присутствия западных стран у российских границ, нагнетание военно-политической обстановки и конфронтации."Запад пытается опустить перед Россией железный занавес, оборвав все возможности для диалога и взаимного доверия. Плацдармом для обострения и эскалации конфликта выбраны приграничные страны, среди которых главная ставка сделана на Украину. Они пытаются постоянно ткнуть палкой медведя, не задумываясь о последствиях. Если медведь проснется, то мало потом никому не покажется", — сказал депутат.
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россия, михаил шеремет, в мире

В Госдуме заявили о попытке Запада изолировать Россию

06:21 21.04.2021 (обновлено: 11:09 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости. Западные страны запустили механизм информационной, экономической, политической и дипломатической изоляции России, стремясь сдержать ее развитие и не допустить укрепления на международной арене, заявил депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет.

"События последнего месяца явно показали желание западных стран сдержать развитие России и не допустить ее укрепления на международной арене. С подачи США запущены механизмы информационной, экономической, политической и дипломатической изоляции России. Отсюда и новые санкции, высылки наших дипломатов, обострение локальных конфликтов, стремление сорвать крупные международные проекты, среди которых "Северный поток — 2", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, особое беспокойство вызывает усиление военного присутствия западных стран у российских границ, нагнетание военно-политической обстановки и конфронтации.
"Запад пытается опустить перед Россией железный занавес, оборвав все возможности для диалога и взаимного доверия. Плацдармом для обострения и эскалации конфликта выбраны приграничные страны, среди которых главная ставка сделана на Украину. Они пытаются постоянно ткнуть палкой медведя, не задумываясь о последствиях. Если медведь проснется, то мало потом никому не покажется", — сказал депутат.
Люди на Садовническом мосту Водоотводного канала Москвы - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 14:23
Global Times: Запад не может смириться с существованием России
 
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