В Госдуме заявили о попытке Запада изолировать Россию
06:21 21.04.2021 (обновлено: 11:09 21.04.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости. Западные страны запустили механизм информационной, экономической, политической и дипломатической изоляции России, стремясь сдержать ее развитие и не допустить укрепления на международной арене, заявил депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет.
"События последнего месяца явно показали желание западных стран сдержать развитие России и не допустить ее укрепления на международной арене. С подачи США запущены механизмы информационной, экономической, политической и дипломатической изоляции России. Отсюда и новые санкции, высылки наших дипломатов, обострение локальных конфликтов, стремление сорвать крупные международные проекты, среди которых "Северный поток — 2", — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, особое беспокойство вызывает усиление военного присутствия западных стран у российских границ, нагнетание военно-политической обстановки и конфронтации.
"Запад пытается опустить перед Россией железный занавес, оборвав все возможности для диалога и взаимного доверия. Плацдармом для обострения и эскалации конфликта выбраны приграничные страны, среди которых главная ставка сделана на Украину. Они пытаются постоянно ткнуть палкой медведя, не задумываясь о последствиях. Если медведь проснется, то мало потом никому не покажется", — сказал депутат.