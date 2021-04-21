https://ria.ru/20210421/izolyatsiya-1729196177.html

В Госдуме заявили о попытке Запада изолировать Россию

В Госдуме заявили о попытке Запада изолировать Россию

Западные страны запустили механизм информационной, экономической, политической и дипломатической изоляции России, стремясь сдержать ее развитие и не допустить... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T06:21

2021-04-21T06:21

2021-04-21T11:09

россия

михаил шеремет

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости. Западные страны запустили механизм информационной, экономической, политической и дипломатической изоляции России, стремясь сдержать ее развитие и не допустить укрепления на международной арене, заявил депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет.По его словам, особое беспокойство вызывает усиление военного присутствия западных стран у российских границ, нагнетание военно-политической обстановки и конфронтации."Запад пытается опустить перед Россией железный занавес, оборвав все возможности для диалога и взаимного доверия. Плацдармом для обострения и эскалации конфликта выбраны приграничные страны, среди которых главная ставка сделана на Украину. Они пытаются постоянно ткнуть палкой медведя, не задумываясь о последствиях. Если медведь проснется, то мало потом никому не покажется", — сказал депутат.

https://ria.ru/20210420/medved-1729102540.html

россия

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2021

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россия, михаил шеремет, в мире