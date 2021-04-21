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На научные исследования выделят более 1,5 триллиона рублей до 2024 года
На научные исследования выделят более 1,5 триллиона рублей до 2024 года
Более 1,5 триллиона рублей будет выделено в России до 2024 года на гражданские научные исследования только из федерального бюджета, сообщил президент РФ... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T13:05
2021-04-21T14:09
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
наука
образование - общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 1,5 триллиона рублей будет выделено в России до 2024 года на гражданские научные исследования только из федерального бюджета, сообщил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Глава государства напомнил, что 2021 год объявлен в РФ годом науки и технологий. По словам президента, Россия понимает, что "наука в современном мире имеет абсолютно ключевое значение".Он добавил, что также уже запускаются инновационные программы по критически важным для развития страны направлениям. Эти программы получат статус проектов государственного значения. В качестве примера Путин назвал программу в сфере санитарной и эпидемиологической безопасности.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, наука, образование - общество

На научные исследования выделят более 1,5 триллиона рублей до 2024 года

13:05 21.04.2021 (обновлено: 14:09 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 1,5 триллиона рублей будет выделено в России до 2024 года на гражданские научные исследования только из федерального бюджета, сообщил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
Глава государства напомнил, что 2021 год объявлен в РФ годом науки и технологий. По словам президента, Россия понимает, что "наука в современном мире имеет абсолютно ключевое значение".
"До 2024 года на гражданские, в том числе фундаментальные исследования Россия только из федерального бюджета направит 1 триллион 630 миллиардов рублей", - сказал Путин.
Он добавил, что также уже запускаются инновационные программы по критически важным для развития страны направлениям. Эти программы получат статус проектов государственного значения. В качестве примера Путин назвал программу в сфере санитарной и эпидемиологической безопасности.
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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Послание президента Федеральному собранию в 2021 годуРоссияВладимир ПутинНаукаОбразование - Общество
 
 
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