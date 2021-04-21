https://ria.ru/20210421/issledovaniya-1729259768.html

На научные исследования выделят более 1,5 триллиона рублей до 2024 года

На научные исследования выделят более 1,5 триллиона рублей до 2024 года

Более 1,5 триллиона рублей будет выделено в России до 2024 года на гражданские научные исследования только из федерального бюджета, сообщил президент РФ... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:05

2021-04-21T13:05

2021-04-21T14:09

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

наука

образование - общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 1,5 триллиона рублей будет выделено в России до 2024 года на гражданские научные исследования только из федерального бюджета, сообщил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Глава государства напомнил, что 2021 год объявлен в РФ годом науки и технологий. По словам президента, Россия понимает, что "наука в современном мире имеет абсолютно ключевое значение".Он добавил, что также уже запускаются инновационные программы по критически важным для развития страны направлениям. Эти программы получат статус проектов государственного значения. В качестве примера Путин назвал программу в сфере санитарной и эпидемиологической безопасности.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210208/nauka-1596535222.html

россия

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2021

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, наука, образование - общество