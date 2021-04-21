https://ria.ru/20210421/investitsii-1729268812.html

Путин заявил, что Россия может нарастить инвестиции в инфраструктуру

Путин заявил, что Россия может нарастить инвестиции в инфраструктуру

Россия в настоящее время имеет возможности нарастить инвестиции в инфраструктуру и предложить регионам новые инструменты развития, заявил президент страны... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:18

2021-04-21T13:18

2021-04-21T13:18

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

лдпр

справедливая россия

единая россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия в настоящее время имеет возможности нарастить инвестиции в инфраструктуру и предложить регионам новые инструменты развития, заявил президент страны Владимир Путин."Сейчас за счет возможностей бюджета и наших резервов мы можем нарастить вложения в поддержку инвестиций в инфраструктуру, а также предоставить регионам новые инструменты развития", - сказал он, оглашая послание Федеральному собранию.Путин добавил, что для их запуска потребуются поправки в законодательство. "Рассчитываю, что все парламентские фракции - "Справедливая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Единая Россия" - их поддержат", - отметил он.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210412/biznes-1727843178.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, лдпр, справедливая россия, единая россия, владимир путин, экономика