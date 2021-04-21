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Наука
https://ria.ru/20210421/instagram-1729229803.html
Instagram объявил о борьбе с навязчивыми собеседниками
Instagram объявил о борьбе с навязчивыми собеседниками
Instagram ужесточил свою политику в отношении преследований в личных сообщениях. О нововведениях сообщает Engadget. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:01
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Instagram ужесточил свою политику в отношении преследований в личных сообщениях. О нововведениях сообщает Engadget.Соцсеть даст пользователям возможность блокировать не только отдельного пользователя, но и любые новые учетные записи, которые может создать навязчивый собеседник. Instagram отмечает, что его правила запрещают пользователям создавать новые учетные записи, но такая практика тем не менее существует.Приложение добавляет и новый инструмент фильтрации, который позволяет пользователям автоматически скрывать запросы сообщений, в которых содержатся оскорбительные слова, фразы и даже смайлики. Список слов и фраз, как утверждают в Instagram, составлен в сотрудничестве с организациями по борьбе с издевательствами. Но пользователи также могут добавлять в список свои собственные слова.Новый функционал станет доступным в одном из ближайших обновлений приложения для iOS и Android.
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google android, apple ios, технологии

Instagram объявил о борьбе с навязчивыми собеседниками

12:01 21.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Instagram ужесточил свою политику в отношении преследований в личных сообщениях. О нововведениях сообщает Engadget.
Соцсеть даст пользователям возможность блокировать не только отдельного пользователя, но и любые новые учетные записи, которые может создать навязчивый собеседник. Instagram отмечает, что его правила запрещают пользователям создавать новые учетные записи, но такая практика тем не менее существует.
Приложение добавляет и новый инструмент фильтрации, который позволяет пользователям автоматически скрывать запросы сообщений, в которых содержатся оскорбительные слова, фразы и даже смайлики. Список слов и фраз, как утверждают в Instagram, составлен в сотрудничестве с организациями по борьбе с издевательствами. Но пользователи также могут добавлять в список свои собственные слова.
Новый функционал станет доступным в одном из ближайших обновлений приложения для iOS и Android.
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