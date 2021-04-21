https://ria.ru/20210421/instagram-1729229803.html
Instagram объявил о борьбе с навязчивыми собеседниками
Instagram объявил о борьбе с навязчивыми собеседниками
Instagram ужесточил свою политику в отношении преследований в личных сообщениях. О нововведениях сообщает Engadget. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:01
2021-04-21T12:01
2021-04-21T12:01
наука
google android
apple ios
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890029_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_fa2328025e6473c32c1693436caaeb89.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Instagram ужесточил свою политику в отношении преследований в личных сообщениях. О нововведениях сообщает Engadget.Соцсеть даст пользователям возможность блокировать не только отдельного пользователя, но и любые новые учетные записи, которые может создать навязчивый собеседник. Instagram отмечает, что его правила запрещают пользователям создавать новые учетные записи, но такая практика тем не менее существует.Приложение добавляет и новый инструмент фильтрации, который позволяет пользователям автоматически скрывать запросы сообщений, в которых содержатся оскорбительные слова, фразы и даже смайлики. Список слов и фраз, как утверждают в Instagram, составлен в сотрудничестве с организациями по борьбе с издевательствами. Но пользователи также могут добавлять в список свои собственные слова.Новый функционал станет доступным в одном из ближайших обновлений приложения для iOS и Android.
https://radiosputnik.ria.ru/20210420/moshenniki-1729169468.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890029_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9054b8baa621c2032d5e2490f6cd88eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
google android, apple ios, технологии
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Instagram ужесточил свою политику в отношении преследований в личных сообщениях. О нововведениях сообщает
Engadget.
Соцсеть даст пользователям возможность блокировать не только отдельного пользователя, но и любые новые учетные записи, которые может создать навязчивый собеседник. Instagram отмечает, что его правила запрещают пользователям создавать новые учетные записи, но такая практика тем не менее существует.
Приложение добавляет и новый инструмент фильтрации, который позволяет пользователям автоматически скрывать запросы сообщений, в которых содержатся оскорбительные слова, фразы и даже смайлики. Список слов и фраз, как утверждают в Instagram, составлен в сотрудничестве с организациями по борьбе с издевательствами. Но пользователи также могут добавлять в список свои собственные слова.
Новый функционал станет доступным в одном из ближайших обновлений приложения для iOS
и Android
.