https://ria.ru/20210421/innovatsiya-1729340211.html

Моор: предоставление инфраструктурных кредитов — очень важная инновация

Моор: предоставление инфраструктурных кредитов — очень важная инновация

Инициатива о предоставлении инфраструктурных кредитов российским регионам, которые не имеют больших долгов, очень важная инновация, заявил губернатор Тюменской... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T17:41

2021-04-21T17:41

2021-04-21T17:41

тюменская область

александр моор

москва

тюменская область

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 21 апр – РИА Новости. Инициатива о предоставлении инфраструктурных кредитов российским регионам, которые не имеют больших долгов, очень важная инновация, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя послание президента России Федеральному собранию.Моор также обратил внимание на ту часть послания президента, в котором говорилось о развитии транспортной инфраструктуры, в частности – об ускорении строительства современной автотрассы от Москвы до Екатеринбурга."Нужно сказать, что от Тюмени до Екатеринбурга автодорога уже реконструируется и расширяется. В результате к 2024 году Тюмень будет связана с Москвой и Санкт-Петербургом новой, современной и безопасной автомагистралью. Это очень хорошо для развития экономики и туризма. Во всех странах и во все времена проекты по развитию транспортной инфраструктуры всегда были катализатором позитивных экономических процессов", – отметил Моор.Кроме того, по его словам, многих тюменцев касаются инициативы о поддержке семей с детьми, а также будущих матерей.

https://ria.ru/20210420/dorogi-1729088481.html

москва

тюменская область

тюмень

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2021

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александр моор, москва, тюменская область, тюмень