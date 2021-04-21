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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
https://ria.ru/20210421/innovatsiya-1729340211.html
Моор: предоставление инфраструктурных кредитов — очень важная инновация
Моор: предоставление инфраструктурных кредитов — очень важная инновация
Инициатива о предоставлении инфраструктурных кредитов российским регионам, которые не имеют больших долгов, очень важная инновация, заявил губернатор Тюменской... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T17:41
2021-04-21T17:41
тюменская область
александр моор
москва
тюменская область
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 21 апр – РИА Новости. Инициатива о предоставлении инфраструктурных кредитов российским регионам, которые не имеют больших долгов, очень важная инновация, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя послание президента России Федеральному собранию.Моор также обратил внимание на ту часть послания президента, в котором говорилось о развитии транспортной инфраструктуры, в частности – об ускорении строительства современной автотрассы от Москвы до Екатеринбурга."Нужно сказать, что от Тюмени до Екатеринбурга автодорога уже реконструируется и расширяется. В результате к 2024 году Тюмень будет связана с Москвой и Санкт-Петербургом новой, современной и безопасной автомагистралью. Это очень хорошо для развития экономики и туризма. Во всех странах и во все времена проекты по развитию транспортной инфраструктуры всегда были катализатором позитивных экономических процессов", – отметил Моор.Кроме того, по его словам, многих тюменцев касаются инициативы о поддержке семей с детьми, а также будущих матерей.
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александр моор, москва, тюменская область, тюмень

Моор: предоставление инфраструктурных кредитов — очень важная инновация

17:41 21.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Тюменской области Александр Моор на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТЮМЕНЬ, 21 апр – РИА Новости. Инициатива о предоставлении инфраструктурных кредитов российским регионам, которые не имеют больших долгов, очень важная инновация, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя послание президента России Федеральному собранию.
"Возможность взять такой кредит на пятнадцать лет всего под три процента годовых поможет нам намного быстрее реализовать многие важные проекты. Поэтому мы в ближайшее время направим свои предложения и заявки в правительство России для оценки и экспертизы", – сказал глава региона.
Моор также обратил внимание на ту часть послания президента, в котором говорилось о развитии транспортной инфраструктуры, в частности – об ускорении строительства современной автотрассы от Москвы до Екатеринбурга.
"Нужно сказать, что от Тюмени до Екатеринбурга автодорога уже реконструируется и расширяется. В результате к 2024 году Тюмень будет связана с Москвой и Санкт-Петербургом новой, современной и безопасной автомагистралью. Это очень хорошо для развития экономики и туризма. Во всех странах и во все времена проекты по развитию транспортной инфраструктуры всегда были катализатором позитивных экономических процессов", – отметил Моор.
Кроме того, по его словам, многих тюменцев касаются инициативы о поддержке семей с детьми, а также будущих матерей.
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Тюменская областьАлександр МоорМоскваТюменская областьТюмень
 
 
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