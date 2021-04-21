https://ria.ru/20210421/infektsii-1729247720.html

Путин: нужно быть готовыми создать тесты на новые инфекции за четыре дня

Путин: нужно быть готовыми создать тесты на новые инфекции за четыре дня

РФ должна быть готова в течение 4 дней разработать тест-системы и в самое короткое время создать вакцину в случае появления новой опасной инфекции, заявил... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:43

2021-04-21T12:43

2021-04-21T13:38

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729274951_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4882f491aa42fd2e442845d8154ddaac.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. РФ должна быть готова в течение 4 дней разработать тест-системы и в самое короткое время создать вакцину в случае появления новой опасной инфекции, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию."В случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус или, может быть, больше, не дай бог, Россия должна быть готова в течение четырех дней - именно в течение четырех дней - разработать собственные тест-системы, и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину, приступить к ее массовому производству", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210421/lekarstva-1729253772.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Владимир Путин отметил, что страна должна быть готова в случае появления опасной инфекции РФ должна быть готова в течение 4 дней разработать тест-системы и в самое короткое время создать вакцину в случае появления новой опасной инфекции, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. 2021-04-21T12:43 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, общество