https://ria.ru/20210421/infektsii-1729247720.html
Путин: нужно быть готовыми создать тесты на новые инфекции за четыре дня
Путин: нужно быть готовыми создать тесты на новые инфекции за четыре дня
РФ должна быть готова в течение 4 дней разработать тест-системы и в самое короткое время создать вакцину в случае появления новой опасной инфекции, заявил... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:43
2021-04-21T12:43
2021-04-21T13:38
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. РФ должна быть готова в течение 4 дней разработать тест-системы и в самое короткое время создать вакцину в случае появления новой опасной инфекции, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию."В случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус или, может быть, больше, не дай бог, Россия должна быть готова в течение четырех дней - именно в течение четырех дней - разработать собственные тест-системы, и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину, приступить к ее массовому производству", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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Владимир Путин отметил, что страна должна быть готова в случае появления опасной инфекции
РФ должна быть готова в течение 4 дней разработать тест-системы и в самое короткое время создать вакцину в случае появления новой опасной инфекции, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
2021-04-21T12:43
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, общество