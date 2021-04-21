https://ria.ru/20210421/google-1729306267.html

Google нашел причину массового сбоя приложений для Android-смартфонов

Google нашел причину массового сбоя приложений для Android-смартфонов

В компании Google объяснили причины массового сбоя софта в операционной системе Android. Мартовский инцидент затронул пользователей по всему миру. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T15:23

2021-04-21T15:23

2021-04-21T15:23

наука

google

google android

технологии

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В компании Google объяснили причины массового сбоя софта в операционной системе Android. Мартовский инцидент затронул пользователей по всему миру.Проблема возникла из-за сервиса Android System WebView, на работу которого опираются многие программы, использующие сетевые компоненты. Причиной сбоя называется несовершенство технологии.Программисты компании внесли патчи для приложений Chrome и Android System WebView. Последнее получило безопасный режим — теперь софт будет автоматически возвращаться в исходное состояние при возникновении сбоя.В Google пообещали больше не допускать подобных сбоев и извинились перед пользователями.

https://ria.ru/20210420/android-1729082655.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, google android, технологии