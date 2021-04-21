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Наука
https://ria.ru/20210421/google-1729306267.html
Google нашел причину массового сбоя приложений для Android-смартфонов
Google нашел причину массового сбоя приложений для Android-смартфонов
В компании Google объяснили причины массового сбоя софта в операционной системе Android. Мартовский инцидент затронул пользователей по всему миру. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:23
2021-04-21T15:23
наука
google
google android
технологии
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В компании Google объяснили причины массового сбоя софта в операционной системе Android. Мартовский инцидент затронул пользователей по всему миру.Проблема возникла из-за сервиса Android System WebView, на работу которого опираются многие программы, использующие сетевые компоненты. Причиной сбоя называется несовершенство технологии.Программисты компании внесли патчи для приложений Chrome и Android System WebView. Последнее получило безопасный режим — теперь софт будет автоматически возвращаться в исходное состояние при возникновении сбоя.В Google пообещали больше не допускать подобных сбоев и извинились перед пользователями.
https://ria.ru/20210420/android-1729082655.html
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google, google android, технологии

Google нашел причину массового сбоя приложений для Android-смартфонов

15:23 21.04.2021
 
© PA / Stefan RousseauЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© PA / Stefan Rousseau
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В компании Google объяснили причины массового сбоя софта в операционной системе Android. Мартовский инцидент затронул пользователей по всему миру.
Проблема возникла из-за сервиса Android System WebView, на работу которого опираются многие программы, использующие сетевые компоненты. Причиной сбоя называется несовершенство технологии.
Программисты компании внесли патчи для приложений Chrome и Android System WebView. Последнее получило безопасный режим — теперь софт будет автоматически возвращаться в исходное состояние при возникновении сбоя.
В Google пообещали больше не допускать подобных сбоев и извинились перед пользователями.
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