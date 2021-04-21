https://ria.ru/20210421/gepatit-1729240026.html

Путин призвал в течение десяти лет сократить распространение гепатита С

Путин призвал в течение десяти лет сократить распространение гепатита С

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости разработать решения, которые позволят в течение 10 лет свести к минимуму распространение в России гепатита C. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:27

2021-04-21T12:27

2021-04-21T14:02

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости разработать решения, которые позволят в течение 10 лет свести к минимуму распространение в России гепатита C."Много молодых жизней уносит гепатит C. Здесь тоже необходимы решения, которые позволят в горизонте десятилетия свести к минимуму эту опасность для здоровья нации", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

https://ria.ru/20210421/zdravookhranenie-1729237556.html

россия

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2021

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, здоровье - общество, владимир путин, общество