https://ria.ru/20210421/freska-1729221144.html

В Федерации еврейских общин сочли абсурдной фреску в храме в Калуге

В Федерации еврейских общин сочли абсурдной фреску в храме в Калуге

Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин назвал "театром абсурда" то, что роман о средневековой практике... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T11:19

2021-04-21T11:19

2021-04-21T11:19

религия и мировоззрение

россия

борух горин

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин назвал "театром абсурда" то, что роман о средневековой практике принудительного крещения евреев запрещён как экстремистский, а в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Калуге появилась современная фреска с изображением мужчины в черной шляпе со звездой Давида под надписью "еретики и раскольники".Ранее Горин написал в Facebook, что в списке экстремистских материалов Минюста России до сих пор находится роман немецкого еврейского историка Маркуса Лемана "Насильно крещённые"* о средневековой практике принуждения евреев к крещению, отметив, что это "оскорбляющее католиков чтиво безобидное совершенно". В этом же посте Горин разместил фотографию росписи церкви Успения в Калуге, где в числе еретиков и раскольников изображен иудей с магендовидом (шестиконечная звезда, звезда Давида) на шляпе. "А вот эта милая роспись Церкви Успения в Калуге никого, видимо, не оскорбляет. Закон суров-с!", - прокомментировал Горин."Это просто театр абсурда, что запрещен заметнейший исторический роман, но решили, что книга про инквизицию оскорбительна для католиков. Сегодня я про нее вспомнил, потому что мне прислали эту фреску с изображением евреев, вполне оскорбительным. Это фреска 2019 года - современная фреска. Я не призываю такие фрески отменять – призывать или не призывать - это дело руководства РПЦ. Мне этот факт показался абсурдным", - сказал Горин РИА Новости.* роман внесен Минюстом РФ в федеральный список экстремистских материалов

https://ria.ru/20210420/freska-1729062986.html

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россия, борух горин