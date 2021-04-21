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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210421/freska-1729221144.html
В Федерации еврейских общин сочли абсурдной фреску в храме в Калуге
В Федерации еврейских общин сочли абсурдной фреску в храме в Калуге
Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин назвал "театром абсурда" то, что роман о средневековой практике... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T11:19
2021-04-21T11:19
религия и мировоззрение
россия
борух горин
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин назвал "театром абсурда" то, что роман о средневековой практике принудительного крещения евреев запрещён как экстремистский, а в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Калуге появилась современная фреска с изображением мужчины в черной шляпе со звездой Давида под надписью "еретики и раскольники".Ранее Горин написал в Facebook, что в списке экстремистских материалов Минюста России до сих пор находится роман немецкого еврейского историка Маркуса Лемана "Насильно крещённые"* о средневековой практике принуждения евреев к крещению, отметив, что это "оскорбляющее католиков чтиво безобидное совершенно". В этом же посте Горин разместил фотографию росписи церкви Успения в Калуге, где в числе еретиков и раскольников изображен иудей с магендовидом (шестиконечная звезда, звезда Давида) на шляпе. "А вот эта милая роспись Церкви Успения в Калуге никого, видимо, не оскорбляет. Закон суров-с!", - прокомментировал Горин."Это просто театр абсурда, что запрещен заметнейший исторический роман, но решили, что книга про инквизицию оскорбительна для католиков. Сегодня я про нее вспомнил, потому что мне прислали эту фреску с изображением евреев, вполне оскорбительным. Это фреска 2019 года - современная фреска. Я не призываю такие фрески отменять – призывать или не призывать - это дело руководства РПЦ. Мне этот факт показался абсурдным", - сказал Горин РИА Новости.* роман внесен Минюстом РФ в федеральный список экстремистских материалов
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россия, борух горин

В Федерации еврейских общин сочли абсурдной фреску в храме в Калуге

11:19 21.04.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР), главный редактор журнала "Лехайм" Борух Горин. Архивное фото
Руководитель Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР), главный редактор журнала Лехайм Борух Горин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин назвал "театром абсурда" то, что роман о средневековой практике принудительного крещения евреев запрещён как экстремистский, а в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Калуге появилась современная фреска с изображением мужчины в черной шляпе со звездой Давида под надписью "еретики и раскольники".
Ранее Горин написал в Facebook, что в списке экстремистских материалов Минюста России до сих пор находится роман немецкого еврейского историка Маркуса Лемана "Насильно крещённые"* о средневековой практике принуждения евреев к крещению, отметив, что это "оскорбляющее католиков чтиво безобидное совершенно".
В этом же посте Горин разместил фотографию росписи церкви Успения в Калуге, где в числе еретиков и раскольников изображен иудей с магендовидом (шестиконечная звезда, звезда Давида) на шляпе. "А вот эта милая роспись Церкви Успения в Калуге никого, видимо, не оскорбляет. Закон суров-с!", - прокомментировал Горин.
"Это просто театр абсурда, что запрещен заметнейший исторический роман, но решили, что книга про инквизицию оскорбительна для католиков. Сегодня я про нее вспомнил, потому что мне прислали эту фреску с изображением евреев, вполне оскорбительным. Это фреска 2019 года - современная фреска. Я не призываю такие фрески отменять – призывать или не призывать - это дело руководства РПЦ. Мне этот факт показался абсурдным", - сказал Горин РИА Новости.
Фреска в Храме Николаевского Малицкого монастыря под Тверью - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 11:38Религия и мировоззрение
В епархии объяснили появление фрески с изображением бесов со смартфонами
* роман внесен Минюстом РФ в федеральный список экстремистских материалов
 
Религия и мировоззрениеРоссияБорух Горин
 
 
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