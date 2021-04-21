https://ria.ru/20210421/frantsiya-1729303262.html
Во Франции смягчат ограничения из-за COVID-19
Во Франции смягчат ограничения из-за COVID-19
Ряд ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса во Франции, будет снят 3 мая, сообщил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:13
2021-04-21T15:13
2021-04-21T15:13
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727260316_252:455:3083:2048_1920x0_80_0_0_392e737b241ec757362e29efad529309.jpg
ПАРИЖ, 21 апр – РИА Новости. Ряд ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса во Франции, будет снят 3 мая, сообщил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь."Третьего мая ограничения по передвижению между регионами и свидетельства (которые необходимо заполнять с указанием причин поездок – ред.) будут сняты... С середины мая откроются некоторые террасы (ресторанов - ред.) и некоторые культурные учреждения", - сказал Атталь на брифинге в среду.С начала апреля по всей Франции были введены новые карантинные меры на фоне третьей волны пандемии коронавируса. Закрыты школы, магазины, которые не относятся к списку первоочередных. Без специального свидетельства граждане страны могут перемещаться на расстояние не более 10 километров от дома, ограничены поездки между регионами. Кроме того, в стране с 19.00 до 6.00 продолжает действовать комендантский час. С конца октября в стране остаются закрытыми кафе, рестораны, бары, культурные учреждения – музеи, театры, кинотеатры.
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727260316_765:528:2792:2048_1920x0_80_0_0_4fc21f59ebb6bfd4f21b27988745066f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, франция, в мире
ПАРИЖ, 21 апр – РИА Новости.
Ряд ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса во Франции
, будет снят 3 мая, сообщил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь.
"Третьего мая ограничения по передвижению между регионами и свидетельства (которые необходимо заполнять с указанием причин поездок – ред.) будут сняты... С середины мая откроются некоторые террасы (ресторанов - ред.) и некоторые культурные учреждения", - сказал Атталь на брифинге в среду.
С начала апреля по всей Франции были введены новые карантинные меры на фоне третьей волны пандемии коронавируса. Закрыты школы, магазины, которые не относятся к списку первоочередных. Без специального свидетельства граждане страны могут перемещаться на расстояние не более 10 километров от дома, ограничены поездки между регионами. Кроме того, в стране с 19.00 до 6.00 продолжает действовать комендантский час. С конца октября в стране остаются закрытыми кафе, рестораны, бары, культурные учреждения – музеи, театры, кинотеатры.