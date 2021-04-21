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Во Франции смягчат ограничения из-за COVID-19

Во Франции смягчат ограничения из-за COVID-19

Ряд ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса во Франции, будет снят 3 мая, сообщил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T15:13

2021-04-21T15:13

2021-04-21T15:13

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

франция

в мире

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ПАРИЖ, 21 апр – РИА Новости. Ряд ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса во Франции, будет снят 3 мая, сообщил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь."Третьего мая ограничения по передвижению между регионами и свидетельства (которые необходимо заполнять с указанием причин поездок – ред.) будут сняты... С середины мая откроются некоторые террасы (ресторанов - ред.) и некоторые культурные учреждения", - сказал Атталь на брифинге в среду.С начала апреля по всей Франции были введены новые карантинные меры на фоне третьей волны пандемии коронавируса. Закрыты школы, магазины, которые не относятся к списку первоочередных. Без специального свидетельства граждане страны могут перемещаться на расстояние не более 10 километров от дома, ограничены поездки между регионами. Кроме того, в стране с 19.00 до 6.00 продолжает действовать комендантский час. С конца октября в стране остаются закрытыми кафе, рестораны, бары, культурные учреждения – музеи, театры, кинотеатры.

франция

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2021

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коронавирус covid-19, франция, в мире