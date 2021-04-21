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Во Франции заявили о пике третьей волны эпидемии COVID-19
Во Франции заявили о пике третьей волны эпидемии COVID-19
Третья волна эпидемии коронавируса во Франции, вероятно, достигла пика или скоро его пройдет, заявил официальный представитель французского правительства... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:09
2021-04-21T15:09
2021-04-21T15:09
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
франция
в мире
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ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Третья волна эпидемии коронавируса во Франции, вероятно, достигла пика или скоро его пройдет, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь."Спустя неделю после каникул (пасхальных - ред.) и недели с половиной после введения дополнительных ограничительных мер эффекты оказались ощутимы... В настоящее время стало немного меньше госпитализированных пациентов (с коронавирусом - ред.), чем на прошлой неделе, а также меньше людей, которые проходят лечение в реанимациях... Кажется, что мы достигли пика или, вероятно, близки к тому, чтобы скоро его пройти", - сообщил Атталь в ходе брифинга в среду.Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что эпидемия COVID-19 в стране в последние пять дней стала ослабевать, новых случаев заражения становится меньше, однако это снижение остается хрупким.Число заболевших коронавирусом во Франции с момента начала эпидемии превышает 5,2 миллиона, более 100 тысяч человек скончались.
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коронавирус covid-19, франция, в мире
ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости.
Третья волна эпидемии коронавируса во Франции
, вероятно, достигла пика или скоро его пройдет, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.
"Спустя неделю после каникул (пасхальных - ред.) и недели с половиной после введения дополнительных ограничительных мер эффекты оказались ощутимы... В настоящее время стало немного меньше госпитализированных пациентов (с коронавирусом - ред.), чем на прошлой неделе, а также меньше людей, которые проходят лечение в реанимациях... Кажется, что мы достигли пика или, вероятно, близки к тому, чтобы скоро его пройти", - сообщил Атталь в ходе брифинга в среду.
Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что эпидемия COVID-19 в стране в последние пять дней стала ослабевать, новых случаев заражения становится меньше, однако это снижение остается хрупким.
Число заболевших коронавирусом во Франции с момента начала эпидемии превышает 5,2 миллиона, более 100 тысяч человек скончались.