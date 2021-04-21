https://ria.ru/20210421/frantsiya-1729301954.html

Во Франции заявили о пике третьей волны эпидемии COVID-19

Во Франции заявили о пике третьей волны эпидемии COVID-19

Третья волна эпидемии коронавируса во Франции, вероятно, достигла пика или скоро его пройдет, заявил официальный представитель французского правительства... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T15:09

2021-04-21T15:09

2021-04-21T15:09

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727260362_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2978b4c3fdba615d6f96557dbd5c1ba7.jpg

ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Третья волна эпидемии коронавируса во Франции, вероятно, достигла пика или скоро его пройдет, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь."Спустя неделю после каникул (пасхальных - ред.) и недели с половиной после введения дополнительных ограничительных мер эффекты оказались ощутимы... В настоящее время стало немного меньше госпитализированных пациентов (с коронавирусом - ред.), чем на прошлой неделе, а также меньше людей, которые проходят лечение в реанимациях... Кажется, что мы достигли пика или, вероятно, близки к тому, чтобы скоро его пройти", - сообщил Атталь в ходе брифинга в среду.Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что эпидемия COVID-19 в стране в последние пять дней стала ослабевать, новых случаев заражения становится меньше, однако это снижение остается хрупким.Число заболевших коронавирусом во Франции с момента начала эпидемии превышает 5,2 миллиона, более 100 тысяч человек скончались.

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, франция, в мире