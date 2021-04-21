Международный форум "Неделя Ритейла" — 2021 пройдет с 31 мая по 4 июня
© Фото : Дирекция форума "Неделя Ритейла"Международный форум "Неделя Ритейла" -2021 пройдет с 31 мая по 4 июня
© Фото : Дирекция форума "Неделя Ритейла"
МОСКВА, 21 апр — Дирекция форума "Неделя Ритейла". Главное событие года в сфере ритейла - VII международный форум бизнеса и власти "Неделя Ритейла" — 2021 пройдет с 31 мая по 4 июня 2021 года в Конгресс-центре ЦМТ (Москва, Краснопресненская набережная, 12). Мероприятие пройдет в традиционном офлайн формате, дополненном онлайн трансляциями.
Организаторами Форума выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Российская Ассоциация Экспертов Рынка Ритейла.
"Неделя ритейла" — ключевое отраслевое мероприятие, на котором обсуждаются тренды развития розничной торговли, определяются подходы государства к формированию облика современного рынка ритейла и поднимаются ключевые проблемы отрасли.
© Фото : Дирекция форума "Неделя Ритейла"Международный форум "Неделя Ритейла" -2021 пройдет с 31 мая по 4 июня
© Фото : Дирекция форума "Неделя Ритейла"
Международный форум "Неделя Ритейла" -2021 пройдет с 31 мая по 4 июня
Форум собирает на одной площадке руководителей высших органов власти в сфере торговли, менеджмент ведущих торговых сетей, производителей, поставщиков, представителей банковской сферы, аналитиков и экспертов в сфере ритейла.
Организаторы запланировали пятидневную деловую программу, в которую войдут пленарные заседания, экспертные сессии, деловые конференции, презентации и круглые столы. Также в рамках деловой программы форума будут организованы несколько тематических блоков:
- —Е-com Retail Week – экспертные сессии, посвященные совершенствованию электронной коммерции, обсуждению актуальных трендов и выявлению проблем интернет-торговли.
- —Wine Retail Week – место встречи участников алкогольного рынка от производителей и поставщиков до торговых сетей и органов власти, на котором традиционно обсуждают вопросы продвижения российских вин.
- —Форум по борьбе с нелегальной торговлей – экспертная площадка, на которой государство, бизнес и общество обсуждают проблему контрафакта, защиту интеллектуальной собственности и товарных знаков и гармонизируют правовое регулирование рынка.
- —HR Retail Week - тематический блок, посвященный эффективным стратегиям развития персонала, системам мотивации сотрудников и новым методикам управления человеческими ресурсами в ритейле с участием ведущих аналитиков, экспертов и практиков.
В рамках форума пройдет ежегодная премия Retail Week Awards. Она отметит наиболее эффективные компании, представившие прорывные решения для российской розницы, более чем в 25 номинациях. Желающие принять участие могут направить свою заявку.
Чтобы принять участие в "Неделе ритейла", самом масштабном мероприятии по вопросам розничной торговли в России, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте "Недели ритейла": www.retailweek.ru.
В группе Facebook: http://www.facebook.com/rusretailweek/.
Источник: Дирекция форума "Неделя Ритейла".
Ограничения по возрасту: 18+.
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