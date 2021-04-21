Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210421/forum-1729296272.html
Международный форум "Неделя Ритейла" — 2021 пройдет с 31 мая по 4 июня
Международный форум "Неделя Ритейла" — 2021 пройдет с 31 мая по 4 июня
Главное событие года в сфере ритейла - VII международный форум бизнеса и власти "Неделя Ритейла" — 2021 пройдет с 31 мая по 4 июня 2021 года в Конгресс-центре... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:55
2021-04-21T14:55
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729296870_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_6e9c0a8f737ed70e2a6f9ab6f2cc856a.jpg
МОСКВА, 21 апр — Дирекция форума "Неделя Ритейла". Главное событие года в сфере ритейла - VII международный форум бизнеса и власти "Неделя Ритейла" — 2021 пройдет с 31 мая по 4 июня 2021 года в Конгресс-центре ЦМТ (Москва, Краснопресненская набережная, 12). Мероприятие пройдет в традиционном офлайн формате, дополненном онлайн трансляциями. Организаторами Форума выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Российская Ассоциация Экспертов Рынка Ритейла."Неделя ритейла" — ключевое отраслевое мероприятие, на котором обсуждаются тренды развития розничной торговли, определяются подходы государства к формированию облика современного рынка ритейла и поднимаются ключевые проблемы отрасли.Форум собирает на одной площадке руководителей высших органов власти в сфере торговли, менеджмент ведущих торговых сетей, производителей, поставщиков, представителей банковской сферы, аналитиков и экспертов в сфере ритейла.Организаторы запланировали пятидневную деловую программу, в которую войдут пленарные заседания, экспертные сессии, деловые конференции, презентации и круглые столы. Также в рамках деловой программы форума будут организованы несколько тематических блоков:В рамках форума пройдет ежегодная премия Retail Week Awards. Она отметит наиболее эффективные компании, представившие прорывные решения для российской розницы, более чем в 25 номинациях. Желающие принять участие могут направить свою заявку.Чтобы принять участие в "Неделе ритейла", самом масштабном мероприятии по вопросам розничной торговли в России, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте "Недели ритейла": www.retailweek.ru.В группе Facebook: http://www.facebook.com/rusretailweek/.Источник: Дирекция форума "Неделя Ритейла".Ограничения по возрасту: 18+.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729296870_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_7fb53f369bcdbd94b62606cf4d6555ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы

Международный форум "Неделя Ритейла" — 2021 пройдет с 31 мая по 4 июня

14:55 21.04.2021
 
© Фото : Дирекция форума "Неделя Ритейла"Международный форум "Неделя Ритейла" -2021 пройдет с 31 мая по 4 июня
Международный форум Неделя Ритейла -2021 пройдет с 31 мая по 4 июня - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Фото : Дирекция форума "Неделя Ритейла"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — Дирекция форума "Неделя Ритейла". Главное событие года в сфере ритейла - VII международный форум бизнеса и власти "Неделя Ритейла" — 2021 пройдет с 31 мая по 4 июня 2021 года в Конгресс-центре ЦМТ (Москва, Краснопресненская набережная, 12). Мероприятие пройдет в традиционном офлайн формате, дополненном онлайн трансляциями.
Организаторами Форума выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Российская Ассоциация Экспертов Рынка Ритейла.
"Неделя ритейла" — ключевое отраслевое мероприятие, на котором обсуждаются тренды развития розничной торговли, определяются подходы государства к формированию облика современного рынка ритейла и поднимаются ключевые проблемы отрасли.
© Фото : Дирекция форума "Неделя Ритейла"Международный форум "Неделя Ритейла" -2021 пройдет с 31 мая по 4 июня
Международный форум Неделя Ритейла -2021 пройдет с 31 мая по 4 июня - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Фото : Дирекция форума "Неделя Ритейла"
Международный форум "Неделя Ритейла" -2021 пройдет с 31 мая по 4 июня
Форум собирает на одной площадке руководителей высших органов власти в сфере торговли, менеджмент ведущих торговых сетей, производителей, поставщиков, представителей банковской сферы, аналитиков и экспертов в сфере ритейла.
Организаторы запланировали пятидневную деловую программу, в которую войдут пленарные заседания, экспертные сессии, деловые конференции, презентации и круглые столы. Также в рамках деловой программы форума будут организованы несколько тематических блоков:
  • Е-com Retail Week – экспертные сессии, посвященные совершенствованию электронной коммерции, обсуждению актуальных трендов и выявлению проблем интернет-торговли.
  • Wine Retail Week – место встречи участников алкогольного рынка от производителей и поставщиков до торговых сетей и органов власти, на котором традиционно обсуждают вопросы продвижения российских вин.
  • Форум по борьбе с нелегальной торговлей – экспертная площадка, на которой государство, бизнес и общество обсуждают проблему контрафакта, защиту интеллектуальной собственности и товарных знаков и гармонизируют правовое регулирование рынка.
  • HR Retail Week - тематический блок, посвященный эффективным стратегиям развития персонала, системам мотивации сотрудников и новым методикам управления человеческими ресурсами в ритейле с участием ведущих аналитиков, экспертов и практиков.
В рамках форума пройдет ежегодная премия Retail Week Awards. Она отметит наиболее эффективные компании, представившие прорывные решения для российской розницы, более чем в 25 номинациях. Желающие принять участие могут направить свою заявку.
Чтобы принять участие в "Неделе ритейла", самом масштабном мероприятии по вопросам розничной торговли в России, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте "Недели ритейла": www.retailweek.ru.
В группе Facebook: http://www.facebook.com/rusretailweek/.
Источник: Дирекция форума "Неделя Ритейла".
Ограничения по возрасту: 18+.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:57Определена распространенная привычка водителей, уничтожающая мотор
03:52НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
03:48В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:33WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи
03:26Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
03:16В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
03:14В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
03:00Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
02:50Названы способы предупредить появление гипертонии
02:43Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
02:18Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
02:15Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом
02:10Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами
02:03Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
02:00Ученые описали смертельно опасные стили питания
02:00В Москве покажут одну из редчайших православных икон
01:56Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
01:41В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
01:23Пушков объяснил, на что "нарывается" Чехия ультиматумом России
01:19Кулеба рассказал, как он понял слова Путина про "красные линии"
Лента новостейМолния