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Международный форум "Неделя Ритейла" — 2021 пройдет с 31 мая по 4 июня

Международный форум "Неделя Ритейла" — 2021 пройдет с 31 мая по 4 июня

Главное событие года в сфере ритейла - VII международный форум бизнеса и власти "Неделя Ритейла" — 2021 пройдет с 31 мая по 4 июня 2021 года в Конгресс-центре... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:55

2021-04-21T14:55

2021-04-21T14:55

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МОСКВА, 21 апр — Дирекция форума "Неделя Ритейла". Главное событие года в сфере ритейла - VII международный форум бизнеса и власти "Неделя Ритейла" — 2021 пройдет с 31 мая по 4 июня 2021 года в Конгресс-центре ЦМТ (Москва, Краснопресненская набережная, 12). Мероприятие пройдет в традиционном офлайн формате, дополненном онлайн трансляциями. Организаторами Форума выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Российская Ассоциация Экспертов Рынка Ритейла."Неделя ритейла" — ключевое отраслевое мероприятие, на котором обсуждаются тренды развития розничной торговли, определяются подходы государства к формированию облика современного рынка ритейла и поднимаются ключевые проблемы отрасли.Форум собирает на одной площадке руководителей высших органов власти в сфере торговли, менеджмент ведущих торговых сетей, производителей, поставщиков, представителей банковской сферы, аналитиков и экспертов в сфере ритейла.Организаторы запланировали пятидневную деловую программу, в которую войдут пленарные заседания, экспертные сессии, деловые конференции, презентации и круглые столы. Также в рамках деловой программы форума будут организованы несколько тематических блоков:В рамках форума пройдет ежегодная премия Retail Week Awards. Она отметит наиболее эффективные компании, представившие прорывные решения для российской розницы, более чем в 25 номинациях. Желающие принять участие могут направить свою заявку.Чтобы принять участие в "Неделе ритейла", самом масштабном мероприятии по вопросам розничной торговли в России, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте "Недели ритейла": www.retailweek.ru.В группе Facebook: http://www.facebook.com/rusretailweek/.Источник: Дирекция форума "Неделя Ритейла".Ограничения по возрасту: 18+.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы