https://ria.ru/20210421/floyd-1729198126.html
В Миннеаполисе десятки людей собрались почтить память Флойда
В Миннеаполисе десятки людей собрались почтить память Флойда
Десятки людей собрались возле магазина в Миннеаполисе, на месте, где почти год назад погиб Джордж Флойд, чтобы почтить память афроамериканца и отпраздновать... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T07:26
2021-04-21T07:26
2021-04-21T07:26
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МИННЕАПОЛИС, 21 апр - РИА Новости. Десятки людей собрались возле магазина в Миннеаполисе, на месте, где почти год назад погиб Джордж Флойд, чтобы почтить память афроамериканца и отпраздновать вердикт о виновности экс-полицейского в его убийстве.Празднование мирно переместилось на место, ныне известное как площадь Джорджа Флойда. Собравшиеся пели и скандировали, прерываясь на безмолвные молитвы.Люди из толпы, в основном, разошлись до наступления комендантского часа, который действует в городе.Никакого усиленного присутствия полиции в этом районе не наблюдалось. Корреспондент РИА Новости не заметил никаких стычек ни в центре города, ни на площади, расположенной посреди неспокойного жилого квартала.Присяжные в суде Миннеаполиса во вторник признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.Смерть Флойда в 2020 году спровоцировала массовые демонстрации и беспорядки в США.
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джордж флойд, миннеаполис, сша, в мире
МИННЕАПОЛИС, 21 апр - РИА Новости.
Десятки людей собрались возле магазина в Миннеаполисе
, на месте, где почти год назад погиб Джордж Флойд
, чтобы почтить память афроамериканца и отпраздновать вердикт о виновности экс-полицейского в его убийстве.
Празднование мирно переместилось на место, ныне известное как площадь Джорджа Флойда. Собравшиеся пели и скандировали, прерываясь на безмолвные молитвы.
Люди из толпы, в основном, разошлись до наступления комендантского часа, который действует в городе.
Никакого усиленного присутствия полиции в этом районе не наблюдалось. Корреспондент РИА Новости не заметил никаких стычек ни в центре города, ни на площади, расположенной посреди неспокойного жилого квартала.
Присяжные в суде Миннеаполиса во вторник признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.
Смерть Флойда в 2020 году спровоцировала массовые демонстрации и беспорядки в США
.