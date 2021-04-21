Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:13 21.04.2021 (обновлено: 04:14 21.04.2021)
© AP PhotoЭкс-полицейский Дерек Шовин на слушаниях в суде по делу о смерти Джорджа Флойда
© AP Photo
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Слишком много темнокожих людей гибнут от рук правоохранителей в Миннесоте, заявил губернатор штата Тим Уолц после вынесения вердикта по делу об убийстве Джорджа Флойда.
Губернатор заявил, что обвинительный вердикт экс-полицейскому Дереку Шовину является "важным шагом вперед" для правосудия в Миннесоте. При этом он отметил, что это лишь первый шаг.
"Настоящее правосудие для Джорджа придет только благодаря настоящим системным изменениям, чтобы не позволить подобному повториться... Слишком много темнокожих людей погибли - и продолжают гибнуть - от рук правоохранителей в нашем штате", - говорится в заявлении Уолца.
Изменить это, по его словам, можно только с помощью реформы системы.
Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.
Смерть Флойда в 2020 году спровоцировала массовые демонстрации и беспорядки в США.