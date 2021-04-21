https://ria.ru/20210421/floyd-1729192949.html

Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда

Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда

Слишком много темнокожих людей гибнут от рук правоохранителей в Миннесоте, заявил губернатор штата Тим Уолц после вынесения вердикта по делу об убийстве Джорджа РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T03:13

2021-04-21T03:13

2021-04-21T04:14

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Слишком много темнокожих людей гибнут от рук правоохранителей в Миннесоте, заявил губернатор штата Тим Уолц после вынесения вердикта по делу об убийстве Джорджа Флойда.Губернатор заявил, что обвинительный вердикт экс-полицейскому Дереку Шовину является "важным шагом вперед" для правосудия в Миннесоте. При этом он отметил, что это лишь первый шаг.Изменить это, по его словам, можно только с помощью реформы системы.Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.Смерть Флойда в 2020 году спровоцировала массовые демонстрации и беспорядки в США.

https://ria.ru/20210421/floyd-1729191965.html

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джордж флойд, сша, миннесота, в мире