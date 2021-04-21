Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210421/floyd-1729192949.html
Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
Слишком много темнокожих людей гибнут от рук правоохранителей в Миннесоте, заявил губернатор штата Тим Уолц после вынесения вердикта по делу об убийстве Джорджа РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T03:13
2021-04-21T04:14
джордж флойд
сша
миннесота
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729194153_0:4:2269:1280_1920x0_80_0_0_088abcace0b814e0f2c85a026a3c6659.jpg
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Слишком много темнокожих людей гибнут от рук правоохранителей в Миннесоте, заявил губернатор штата Тим Уолц после вынесения вердикта по делу об убийстве Джорджа Флойда.Губернатор заявил, что обвинительный вердикт экс-полицейскому Дереку Шовину является "важным шагом вперед" для правосудия в Миннесоте. При этом он отметил, что это лишь первый шаг.Изменить это, по его словам, можно только с помощью реформы системы.Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.Смерть Флойда в 2020 году спровоцировала массовые демонстрации и беспорядки в США.
https://ria.ru/20210421/floyd-1729191965.html
сша
миннесота
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729194153_279:0:1988:1282_1920x0_80_0_0_f927f9bb597f716491c40b658c3fd3a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, сша, миннесота, в мире

Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда

03:13 21.04.2021 (обновлено: 04:14 21.04.2021)
 
© AP PhotoЭкс-полицейский Дерек Шовин на слушаниях в суде по делу о смерти Джорджа Флойда
Экс-полицейский Дерек Шовин на слушаниях в суде по делу о смерти Джорджа Флойда - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Слишком много темнокожих людей гибнут от рук правоохранителей в Миннесоте, заявил губернатор штата Тим Уолц после вынесения вердикта по делу об убийстве Джорджа Флойда.
Губернатор заявил, что обвинительный вердикт экс-полицейскому Дереку Шовину является "важным шагом вперед" для правосудия в Миннесоте. При этом он отметил, что это лишь первый шаг.
"Настоящее правосудие для Джорджа придет только благодаря настоящим системным изменениям, чтобы не позволить подобному повториться... Слишком много темнокожих людей погибли - и продолжают гибнуть - от рук правоохранителей в нашем штате", - говорится в заявлении Уолца.
Изменить это, по его словам, можно только с помощью реформы системы.
Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.
Смерть Флойда в 2020 году спровоцировала массовые демонстрации и беспорядки в США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
02:25
Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
 
Джордж ФлойдСШАМиннесотаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Ежегодное послание президента Федеральному СобраниюПослание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж10:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:18Путин поручил расширить программы диспансеризации и профосмотров с 1 июля
12:18Путин поручил главам регионов ежедневно заниматься вопросами вакцинации
12:16Путин призвал всех россиян привиться от коронавируса
12:15Коронавирус не побежден окончательно, заявил Путин
12:15Путин призвал россиян соблюдать меры предосторожности по коронавирусу
12:14Путин поставил задачу выйти на устойчивый рост численности населения
12:14Путин назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом
12:13Путин заявил о приверженности России защите традиционных ценностей
12:12Путин отметил работу военных и силовиков во время пандемии
12:12Россияне в пандемию проявили выдержку, заявил Путин
12:12Путин в послании затронет темы безопасности и внешней политики
12:10Российские ученые в пандемию совершили прорыв, заявил Путин
12:10Путин оценил действия властей и общества во время пандемии
12:08Путин поблагодарил россиян за напряженный труд во время пандемии
12:07Путин заявил об абсолютной неопределенности в начале пандемии
12:05Послание Путина будет посвящено внутренним вопросам
12:01Instagram объявил о борьбе с навязчивыми собеседниками
11:52Прокуратура начала проверку из-за избиения школьника во Владивостоке
11:49Рогозин рассказал о научно-энергетическом модуле для новой станции
11:46Суд утвердил взыскание 42 миллионов рублей с украинской "Мотор Сич"
Лента новостейМолния