https://ria.ru/20210421/floyd-1729191965.html
Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
Вердикт по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда - важный шаг вперед, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T02:25
2021-04-21T02:25
2021-04-21T02:27
джордж флойд
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Вердикт по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда - важный шаг вперед, заявил президент США Джо Байден."Этом может стать гигантским шагом вперёд к справедливости в Америке", - сказал Байден, выступая в Белом доме."Никто не должен быть превыше закона, и сегодняшний вердикт посылает этот сигнал. Но этого недостаточно", - сказал Байден.Он призвал к реформе полиции, которая не допустила бы подобных злоупотреблений впредь.Он охарактеризовал смерть Флойда как "убийство среди бела дня", продолжавшееся почти 10 минут, в течение которых полицейский Дерек Шовин наваливался коленом на шею Флойда.Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам убийства. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.Смерть Флойда в 2020 году спровоцировала массовые демонстрации и беспорядки в США.
https://ria.ru/20210421/floyd-1729188318.html
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джордж флойд, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости.
Вердикт по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда
- важный шаг вперед, заявил президент США Джо Байден
.
"Этом может стать гигантским шагом вперёд к справедливости в Америке", - сказал Байден, выступая в Белом доме.
"Никто не должен быть превыше закона, и сегодняшний вердикт посылает этот сигнал. Но этого недостаточно", - сказал Байден.
Он призвал к реформе полиции, которая не допустила бы подобных злоупотреблений впредь.
Он охарактеризовал смерть Флойда как "убийство среди бела дня", продолжавшееся почти 10 минут, в течение которых полицейский Дерек Шовин наваливался коленом на шею Флойда.
Присяжные в суде Миннеаполиса
признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам убийства. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.
Смерть Флойда в 2020 году спровоцировала массовые демонстрации и беспорядки в США.