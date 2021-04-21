https://ria.ru/20210421/floyd-1729189141.html

Байден поговорил с братом Флойда после вердикта экс-полицейскому

Байден поговорил с братом Флойда после вердикта экс-полицейскому

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис переговорили по телефону с братом Джорджа Флойда после вердикта по делу о его убийстве, сообщил Белый... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T01:09

2021-04-21T01:09

2021-04-21T01:09

джордж флойд

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис переговорили по телефону с братом Джорджа Флойда после вердикта по делу о его убийстве, сообщил Белый дом.Подробности разговора не сообщаются.Байден также пообщался с губернатором Миннесоты Тимом Уолцом, уточнил Белый дом.Байден и Харрис выступят с обращением во вторник в связи с делом об убийстве Джорджа Флойда.Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам убийства. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.Смерть Флойда в 2020 году спровоцировала массовые демонстрации и беспорядки в США.

https://ria.ru/20210421/floyd-1729188318.html

сша

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джордж флойд, джо байден, сша, в мире