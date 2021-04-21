https://ria.ru/20210421/floyd-1729188318.html
Адвокат семьи Флойда назвал вердикт Шовину поворотным моментом в истории
Адвокат семьи Флойда назвал вердикт Шовину поворотным моментом в истории
Адвокат семьи Джорджа Флойда Бен Крамп назвал оглашенный во вторник вердикт о признании экс-полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T00:58
2021-04-21T00:58
2021-04-21T04:13
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Адвокат семьи Джорджа Флойда Бен Крамп назвал оглашенный во вторник вердикт о признании экс-полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца поворотным моментом в истории.Присяжные признали Шовина виновным по всем трем пунктам: убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй и третьей степени. Максимальный срок грозящего ему наказания – 40 лет. Приговор по правилам суда позднее огласит ведущий процесс судья Питер Кэхилл. Приговор может быть озвучен спустя значительное время после оглашения вердикта присяжных.Он поблагодарил генпрокурора Миннесоты Кита Эллисона и его команду за приверженность правосудию. Вместе с тем Крэмп отметил, что это еще не конец. По его словам, необходимо, чтобы был принят законопроект, названный в честь Флойда, который предполагает широкую полицейскую реформу.
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джордж флойд, сша, в мире
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Адвокат семьи Джорджа Флойда
Бен Крамп назвал оглашенный во вторник вердикт о признании экс-полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца поворотным моментом в истории.
Присяжные признали Шовина виновным по всем трем пунктам: убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй и третьей степени. Максимальный срок грозящего ему наказания – 40 лет. Приговор по правилам суда позднее огласит ведущий процесс судья Питер Кэхилл. Приговор может быть озвучен спустя значительное время после оглашения вердикта присяжных.
"Виновен! Трудно заработанное правосудие наконец-то пришло к семье Джорджа Флойда. Этот вердикт является поворотным моментом в истории и ясно указывает на необходимость привлечения к ответственности правоохранительных органов", - написал адвокат к Twitter.
Он поблагодарил генпрокурора Миннесоты Кита Эллисона и его команду за приверженность правосудию. Вместе с тем Крэмп отметил, что это еще не конец. По его словам, необходимо, чтобы был принят законопроект, названный в честь Флойда, который предполагает широкую полицейскую реформу.