В Портленде объявил режим ЧС перед вердиктом по делу об убийстве Флойда
00:17 21.04.2021 (обновлено: 04:13 21.04.2021)
© AP Photo / Jacquelyn MartinПротестующие после оглашения приговора Дереку Шовину по делу о смерти Джорджа Флойда
© AP Photo / Jacquelyn Martin
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мэр американского Портленда Тэр Уилер объявил режим ЧС в городе перед оглашением вердикта экс-полицейскому, обвиняемому в убийстве Джорджа Флойда, сообщает местный телеканал KOIN News.
Режим ЧС будет действовать 24 часа. Мэр отметил, что режим позволит ему ввести комендантский час в случае необходимости.
Бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве Флойда при задержании. Инцидент произошел в мае 2020 года и вызвал широкий общественный резонанс, в США прошли протесты против полицейского насилия и дискриминации темнокожего населения. В конце марта в Миннеаполисе начался суд над Шовином.
Ранее главный судмедэксперт округа Хеннепин (штат Миннесота) Эндрю Бейкер заявил, что Флойд умер в результате применения полицейскими силовых приемов при задержании, однако этому также способствовали имевшаяся у него болезнь сердца и употребление им наркотических веществ. В то же время адвокат Шовина заявляет, что причиной смерти Флойда могли стать болезнь сердца или использование фентанила и метамфетамина.
Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.