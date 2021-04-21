https://ria.ru/20210421/floyd-1729186299.html

В Портленде объявил режим ЧС перед вердиктом по делу об убийстве Флойда

В Портленде объявил режим ЧС перед вердиктом по делу об убийстве Флойда

Мэр американского Портленда Тэр Уилер объявил режим ЧС в городе перед оглашением вердикта экс-полицейскому, обвиняемому в убийстве Джорджа Флойда, сообщает... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T00:17

2021-04-21T00:17

2021-04-21T04:13

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мэр американского Портленда Тэр Уилер объявил режим ЧС в городе перед оглашением вердикта экс-полицейскому, обвиняемому в убийстве Джорджа Флойда, сообщает местный телеканал KOIN News.Режим ЧС будет действовать 24 часа. Мэр отметил, что режим позволит ему ввести комендантский час в случае необходимости.Бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве Флойда при задержании. Инцидент произошел в мае 2020 года и вызвал широкий общественный резонанс, в США прошли протесты против полицейского насилия и дискриминации темнокожего населения. В конце марта в Миннеаполисе начался суд над Шовином.Ранее главный судмедэксперт округа Хеннепин (штат Миннесота) Эндрю Бейкер заявил, что Флойд умер в результате применения полицейскими силовых приемов при задержании, однако этому также способствовали имевшаяся у него болезнь сердца и употребление им наркотических веществ. В то же время адвокат Шовина заявляет, что причиной смерти Флойда могли стать болезнь сердца или использование фентанила и метамфетамина.Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

https://ria.ru/20210419/floyd-1728954746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, портленд, сша, в мире