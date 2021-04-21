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https://ria.ru/20210421/floyd-1729186299.html
В Портленде объявил режим ЧС перед вердиктом по делу об убийстве Флойда
В Портленде объявил режим ЧС перед вердиктом по делу об убийстве Флойда
Мэр американского Портленда Тэр Уилер объявил режим ЧС в городе перед оглашением вердикта экс-полицейскому, обвиняемому в убийстве Джорджа Флойда, сообщает... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T00:17
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мэр американского Портленда Тэр Уилер объявил режим ЧС в городе перед оглашением вердикта экс-полицейскому, обвиняемому в убийстве Джорджа Флойда, сообщает местный телеканал KOIN News.Режим ЧС будет действовать 24 часа. Мэр отметил, что режим позволит ему ввести комендантский час в случае необходимости.Бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве Флойда при задержании. Инцидент произошел в мае 2020 года и вызвал широкий общественный резонанс, в США прошли протесты против полицейского насилия и дискриминации темнокожего населения. В конце марта в Миннеаполисе начался суд над Шовином.Ранее главный судмедэксперт округа Хеннепин (штат Миннесота) Эндрю Бейкер заявил, что Флойд умер в результате применения полицейскими силовых приемов при задержании, однако этому также способствовали имевшаяся у него болезнь сердца и употребление им наркотических веществ. В то же время адвокат Шовина заявляет, что причиной смерти Флойда могли стать болезнь сердца или использование фентанила и метамфетамина.Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
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джордж флойд, портленд, сша, в мире

В Портленде объявил режим ЧС перед вердиктом по делу об убийстве Флойда

00:17 21.04.2021 (обновлено: 04:13 21.04.2021)
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinПротестующие после оглашения приговора Дереку Шовину по делу о смерти Джорджа Флойда
Протестующие после оглашения приговора Дереку Шовину по делу о смерти Джорджа Флойда - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мэр американского Портленда Тэр Уилер объявил режим ЧС в городе перед оглашением вердикта экс-полицейскому, обвиняемому в убийстве Джорджа Флойда, сообщает местный телеканал KOIN News.
Режим ЧС будет действовать 24 часа. Мэр отметил, что режим позволит ему ввести комендантский час в случае необходимости.
Бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве Флойда при задержании. Инцидент произошел в мае 2020 года и вызвал широкий общественный резонанс, в США прошли протесты против полицейского насилия и дискриминации темнокожего населения. В конце марта в Миннеаполисе начался суд над Шовином.
Ранее главный судмедэксперт округа Хеннепин (штат Миннесота) Эндрю Бейкер заявил, что Флойд умер в результате применения полицейскими силовых приемов при задержании, однако этому также способствовали имевшаяся у него болезнь сердца и употребление им наркотических веществ. В то же время адвокат Шовина заявляет, что причиной смерти Флойда могли стать болезнь сердца или использование фентанила и метамфетамина.
Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
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