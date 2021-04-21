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Экс-полицейского Шовина признали виновным в убийстве Джорджа Флойда
Экс-полицейского Шовина признали виновным в убийстве Джорджа Флойда
Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T00:08
2021-04-21T10:26
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ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.Присяжные вынесли единогласное решение по всем трем пунктам обвинения: в тяжком убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Шовину грозит до 40 лет тюрьмы.Меру наказания определит судья. Ожидается, что приговор огласят через два месяца.Бывший полицейский воспринял вердикт без видимых эмоций. После оглашения решения его заковали в наручники и вывели из зала суда. До этого он находился на свободе под залогом, а теперь будет дожидаться приговора в тюрьме. Президент США Джо Байден назвал вердикт присяжных "гигантским шагом вперед к справедливости" и призвал к реформе полиции. Кроме того, глава государства, как и вице-президент Камала Харрис, пообщался по телефону с братом Флойда.Адвокат семьи Флойда Бен Крамп считает вердикт поворотным моментом в истории. Полицейские задержали Джорджа Флойда в мае 2020 года. На видео с места происшествия видно, что они надели на него наручники, повалили на землю и навалились на него, причем один из офицеров надавил Флойду коленом на шею. Задержанный несколько раз повторяет, что не может дышать, а затем теряет сознание. Его доставили в больницу, но он скончался. Как заявлял главный судмедэксперт округа Хеннепин Эндрю Бейкер, смерть Флойда наступила в результате применения полицейскими силовых приемов, однако ей также способствовали болезнь сердца и то, что погибший употреблял наркотики.Смерть Флойда вызвала широкий общественный резонанс. По всем США прокатились протесты против полицейского насилия и дискриминации темнокожего населения. Выступления, проходившие под лозунгами движения Black lives matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), нередко перерастали в массовые беспорядки.
https://ria.ru/20210421/floyd-1729186299.html
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джордж флойд, сша, в мире

Экс-полицейского Шовина признали виновным в убийстве Джорджа Флойда

00:08 21.04.2021 (обновлено: 10:26 21.04.2021)
 
© AP PhotoЭкс-полицейский Дерек Шовин на слушаниях в суде по делу о смерти Джорджа Флойда
Экс-полицейский Дерек Шовин на слушаниях в суде по делу о смерти Джорджа Флойда - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© AP Photo
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ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
Присяжные вынесли единогласное решение по всем трем пунктам обвинения: в тяжком убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Шовину грозит до 40 лет тюрьмы.
Меру наказания определит судья. Ожидается, что приговор огласят через два месяца.
Бывший полицейский воспринял вердикт без видимых эмоций. После оглашения решения его заковали в наручники и вывели из зала суда. До этого он находился на свободе под залогом, а теперь будет дожидаться приговора в тюрьме.
Протестующие после оглашения приговора Дереку Шовину по делу о смерти Джорджа Флойда - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
00:17
В Портленде объявил режим ЧС перед вердиктом по делу об убийстве Флойда
Президент США Джо Байден назвал вердикт присяжных "гигантским шагом вперед к справедливости" и призвал к реформе полиции. Кроме того, глава государства, как и вице-президент Камала Харрис, пообщался по телефону с братом Флойда.
Адвокат семьи Флойда Бен Крамп считает вердикт поворотным моментом в истории.
Полицейские задержали Джорджа Флойда в мае 2020 года. На видео с места происшествия видно, что они надели на него наручники, повалили на землю и навалились на него, причем один из офицеров надавил Флойду коленом на шею. Задержанный несколько раз повторяет, что не может дышать, а затем теряет сознание. Его доставили в больницу, но он скончался. Как заявлял главный судмедэксперт округа Хеннепин Эндрю Бейкер, смерть Флойда наступила в результате применения полицейскими силовых приемов, однако ей также способствовали болезнь сердца и то, что погибший употреблял наркотики.
Смерть Флойда вызвала широкий общественный резонанс. По всем США прокатились протесты против полицейского насилия и дискриминации темнокожего населения. Выступления, проходившие под лозунгами движения Black lives matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), нередко перерастали в массовые беспорядки.
Мемориал на месте ареста Джорджа Флойда в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 15:43
В США к дому свидетеля защиты по делу Флойда подкинули свиную голову
 
Джордж ФлойдСШАВ мире
 
 
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