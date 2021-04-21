https://ria.ru/20210421/finansy-1729310253.html
В Кремле заявили, что финансов на озвученные Путиным меры хватит
В Кремле заявили, что финансов на озвученные Путиным меры хватит
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что финансов на озвученные в послании главы государства Владимира Путина меры хватит, разбалансировки... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:39
2021-04-21T15:39
2021-04-21T15:39
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что финансов на озвученные в послании главы государства Владимира Путина меры хватит, разбалансировки бюджета не будет."Безусловно. Во-первых, это все не с потолка берется. Вот я когда сказал, что это плод коллективного труда и проработки во многом также с министерством финансов, потому что все эти инициативы тщательно прорабатываются и, разумеется, не допускается ситуация, когда какие-то инициативы могли бы привести к разбалансировке бюджета. Об этом не может быть и речи", - сказал Песков в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о том, хватит ли финансов на озвученные в ходе послания Федеральному собранию меры.
https://radiosputnik.ria.ru/20210421/minfin-1729304945.html
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, дмитрий песков, владимир путин, общество