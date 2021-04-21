https://ria.ru/20210421/finansy-1729310253.html

В Кремле заявили, что финансов на озвученные Путиным меры хватит

В Кремле заявили, что финансов на озвученные Путиным меры хватит

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что финансов на озвученные в послании главы государства Владимира Путина меры хватит, разбалансировки... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T15:39

2021-04-21T15:39

2021-04-21T15:39

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729299175_0:467:2808:2047_1920x0_80_0_0_087c5c1d9739ace76c9e8ded10505662.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что финансов на озвученные в послании главы государства Владимира Путина меры хватит, разбалансировки бюджета не будет."Безусловно. Во-первых, это все не с потолка берется. Вот я когда сказал, что это плод коллективного труда и проработки во многом также с министерством финансов, потому что все эти инициативы тщательно прорабатываются и, разумеется, не допускается ситуация, когда какие-то инициативы могли бы привести к разбалансировке бюджета. Об этом не может быть и речи", - сказал Песков в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о том, хватит ли финансов на озвученные в ходе послания Федеральному собранию меры.

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/minfin-1729304945.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, дмитрий песков, владимир путин, общество