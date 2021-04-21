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В администрации Евпатории прошли обыски
В администрации Евпатории прошли обыски
После обысков в здании администрации крымского курортного города Евпатория двух заместителей мэра, а также руководителя и сотрудника департамента имущественных... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T18:35
2021-04-21T19:17
россия
республика крым
евпатория
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. После обысков в здании администрации крымского курортного города Евпатория двух заместителей мэра, а также руководителя и сотрудника департамента имущественных и земельных отношений увезли на допрос, сообщил глава администрации Роман Тихончук.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о проведении обысков с выемкой документов в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Евпатории."Сотрудники правоохранительных органов забрали наших сотрудников – это два замглавы администрации, начальник и сотрудник департамента имущественных и земельных отношений - и повезли на допрос", - сказал журналистам Тихончук.По его словам, обыски проходили с 14.00 в кабинетах здания администрации и в департаменте имущественных и земельных отношений.
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россия, республика крым, евпатория, происшествия

В администрации Евпатории прошли обыски

18:35 21.04.2021 (обновлено: 19:17 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкНабережная имени Валентины Терешковой в Евпатории
Набережная имени Валентины Терешковой в Евпатории - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. После обысков в здании администрации крымского курортного города Евпатория двух заместителей мэра, а также руководителя и сотрудника департамента имущественных и земельных отношений увезли на допрос, сообщил глава администрации Роман Тихончук.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о проведении обысков с выемкой документов в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Евпатории.
Алексей Богодистов - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 11:48
Мэр Геленджика сообщил об обысках в кабинетах двух его замов
"Сотрудники правоохранительных органов забрали наших сотрудников – это два замглавы администрации, начальник и сотрудник департамента имущественных и земельных отношений - и повезли на допрос", - сказал журналистам Тихончук.
По его словам, обыски проходили с 14.00 в кабинетах здания администрации и в департаменте имущественных и земельных отношений.
 
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