https://ria.ru/20210421/evpatoriya-1729351065.html
В администрации Евпатории прошли обыски
В администрации Евпатории прошли обыски
После обысков в здании администрации крымского курортного города Евпатория двух заместителей мэра, а также руководителя и сотрудника департамента имущественных... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T18:35
2021-04-21T18:35
2021-04-21T19:17
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евпатория
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. После обысков в здании администрации крымского курортного города Евпатория двух заместителей мэра, а также руководителя и сотрудника департамента имущественных и земельных отношений увезли на допрос, сообщил глава администрации Роман Тихончук.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о проведении обысков с выемкой документов в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Евпатории."Сотрудники правоохранительных органов забрали наших сотрудников – это два замглавы администрации, начальник и сотрудник департамента имущественных и земельных отношений - и повезли на допрос", - сказал журналистам Тихончук.По его словам, обыски проходили с 14.00 в кабинетах здания администрации и в департаменте имущественных и земельных отношений.
https://ria.ru/20210415/mer-1728371541.html
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россия, республика крым, евпатория, происшествия