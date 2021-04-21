https://ria.ru/20210421/evpatoriya-1729351065.html

В администрации Евпатории прошли обыски

В администрации Евпатории прошли обыски

После обысков в здании администрации крымского курортного города Евпатория двух заместителей мэра, а также руководителя и сотрудника департамента имущественных... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T18:35

2021-04-21T18:35

2021-04-21T19:17

россия

республика крым

евпатория

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. После обысков в здании администрации крымского курортного города Евпатория двух заместителей мэра, а также руководителя и сотрудника департамента имущественных и земельных отношений увезли на допрос, сообщил глава администрации Роман Тихончук.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о проведении обысков с выемкой документов в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Евпатории."Сотрудники правоохранительных органов забрали наших сотрудников – это два замглавы администрации, начальник и сотрудник департамента имущественных и земельных отношений - и повезли на допрос", - сказал журналистам Тихончук.По его словам, обыски проходили с 14.00 в кабинетах здания администрации и в департаменте имущественных и земельных отношений.

https://ria.ru/20210415/mer-1728371541.html

россия

республика крым

евпатория

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика крым, евпатория, происшествия