https://ria.ru/20210421/epidemii-1729273369.html

Россияне сделают все, чтоб отразить угрозу эпидемии, заявил Путин

Россияне сделают все, чтоб отразить угрозу эпидемии, заявил Путин

Россияне сделают все, чтобы отразить угрозу эпидемии коронавируса, все для этого есть, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:27

2021-04-21T13:27

2021-04-21T13:45

послание президента федеральному собранию в 2021 году

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россияне сделают все, чтобы отразить угрозу эпидемии коронавируса, все для этого есть, заявил президент РФ Владимир Путин."Никто в мире не знал, с какой бедой нам придется столкнуться. Но мы, граждане России, уже сделали многое и сделаем все возможное, чтобы отразить угрозу эпидемии. Для этого наша страна обладает надежным потенциалом, созданным в предыдущие годы: здравоохранения, науки, образования, промышленности. Нам, безусловно, нужно идти вперед", - сказал Путин на оглашении послания Федеральному собранию."Мы сделаем все для достижения поставленных целей. Уверен, будем идти вместе и добьемся всех задач, которые мы пред собой поставили", - добавил президент, обращаясь к гражданам России.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210421/pandemiya-1729241719.html

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2021

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, общество