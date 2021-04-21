https://ria.ru/20210421/energotarify-1729196625.html
Глава Минэнерго Шульгинов оценил идею ввести прогрессивную шкалу тарифов
Глава Минэнерго Шульгинов оценил идею ввести прогрессивную шкалу тарифов
Минэнерго не рассматривает инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов, заявил глава ведомства Николай Шульгинов. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T06:53
2021-04-21T06:53
2021-04-21T09:17
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155104/01/1551040175_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6af12842e76b26bce7e5ba5f6e35da03.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Минэнерго не рассматривает инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов, заявил глава ведомства Николай Шульгинов.В среду газета "Известия" сообщила, что Союз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата.По данным издания, за ориентир предлагается взять максимум в 100 киловатт-часов в месяц на человека, на каждого дополнительного члена семьи — еще по 50 киловатт-часов, при наличии электрической плиты коэффициент должен вырастать в полтора раза.При этом региональным властям хотят дать право корректировать норматив. Снижение потребления, как считают авторы инициативы, позволит решить проблему перекрестного субсидирования в электроэнергетике, когда заниженные тарифы для граждан компенсируют за счет более высокой стоимости электричества для бизнеса.
https://ria.ru/20210224/energotarify-1598758183.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155104/01/1551040175_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4f24151b14b7bda51f9eaea74c18261a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), общество