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Глава Минэнерго Шульгинов оценил идею ввести прогрессивную шкалу тарифов
Глава Минэнерго Шульгинов оценил идею ввести прогрессивную шкалу тарифов
Минэнерго не рассматривает инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов, заявил глава ведомства Николай Шульгинов. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T06:53
2021-04-21T09:17
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
общество
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Минэнерго не рассматривает инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов, заявил глава ведомства Николай Шульгинов.В среду газета "Известия" сообщила, что Союз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата.По данным издания, за ориентир предлагается взять максимум в 100 киловатт-часов в месяц на человека, на каждого дополнительного члена семьи — еще по 50 киловатт-часов, при наличии электрической плиты коэффициент должен вырастать в полтора раза.При этом региональным властям хотят дать право корректировать норматив. Снижение потребления, как считают авторы инициативы, позволит решить проблему перекрестного субсидирования в электроэнергетике, когда заниженные тарифы для граждан компенсируют за счет более высокой стоимости электричества для бизнеса.
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россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), общество

Глава Минэнерго Шульгинов оценил идею ввести прогрессивную шкалу тарифов

06:53 21.04.2021 (обновлено: 09:17 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЭлектронный многотарифный электросчетчик
Электронный многотарифный электросчетчик - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Минэнерго не рассматривает инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов, заявил глава ведомства Николай Шульгинов.
В среду газета "Известия" сообщила, что Союз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата.
По данным издания, за ориентир предлагается взять максимум в 100 киловатт-часов в месяц на человека, на каждого дополнительного члена семьи — еще по 50 киловатт-часов, при наличии электрической плиты коэффициент должен вырастать в полтора раза.
При этом региональным властям хотят дать право корректировать норматив.
Снижение потребления, как считают авторы инициативы, позволит решить проблему перекрестного субсидирования в электроэнергетике, когда заниженные тарифы для граждан компенсируют за счет более высокой стоимости электричества для бизнеса.
Министр энергетики РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 12:46
Новак прокомментировал сообщения о росте энерготарифов для населения
 
РоссияНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Общество
 
 
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