https://ria.ru/20210421/elektrichestvo-1729193259.html

"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию

"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию

Союз потребителей России выступил с инициативой создать в стране прогрессивную шкалу тарифов на электричество, сообщают "Известия" со ссылкой на обращение... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T03:20

2021-04-21T03:20

2021-04-21T08:33

союз потребителей

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Союз потребителей России выступил с инициативой создать в стране прогрессивную шкалу тарифов на электричество, сообщают "Известия" со ссылкой на обращение организации к главе правительства Михаилу Мишустину.Согласно замыслу авторов обращения, потребители при использовании электроэнергии выше установленной нормы будут платить за нее по более высокому тарифу. Авторы инициативы полагают, что это помогло бы экономить свет. Снижение потребления, как считают в союзе, позволит решить проблему перекрестного субсидирования в электроэнергетике, когда заниженные тарифы для граждан компенсируют за счет более высокой стоимости электричества для бизнеса.В качестве установленной нормы авторы инициативы предлагают использовать 100 киловатт-часов в месяц на человека, на каждого дополнительного человека в семье предлагается выделять еще по 50 киловатт-часов, при наличии электрической плиты коэффициент должен вырастать в полтора раза.В то же время, по замыслу авторов инициативы, региональные власти должны получить право определять свой норматив, который будет зависеть от расположения региона, то есть, от длины светового дня.Поднимать плату за превышение нормы авторы инициативы предлагают постепенно, например, повышая стоимость каждых новых 100 киловатт-часов. При этом глава Союза потребителей Петр Шелищ в интервью "Известиям" отметил, что расценки за потребление сверх нормы нужно приблизить к экономически обоснованным тарифам (то есть без учета механизма перекрестного субсидирования).

https://ria.ru/20210325/zarabotat-1602821594.html

россия

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союз потребителей, россия, михаил мишустин, экономика