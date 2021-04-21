https://ria.ru/20210421/eksiton-1729318489.html

Ученые впервые сфотографировали электрон внутри экситона

Ученые впервые сфотографировали электрон внутри экситона

Японские и американские физики использовали передовые технологии, чтобы получить первое в истории изображение электрона внутри экситона — квазичастицы, имеющей... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T21:00

2021-04-21T21:00

2021-04-21T21:00

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Японские и американские физики использовали передовые технологии, чтобы получить первое в истории изображение электрона внутри экситона — квазичастицы, имеющей важное значение в физике полупроводников. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.Экситоны представляют из себя связанное возбужденное состояние отрицательно заряженных электронов и положительно заряженных дырок в полупроводнике, мигрирующее по кристаллу и не связанное с переносом электрического заряда или массы. Экситоны образуются, когда полупроводники поглощают фотоны света, что заставляет отрицательно заряженные электроны перескакивать с более низкого энергетического уровня на более высокий. Это оставляет положительно заряженные пустые пространства, называемые дырами, на нижнем энергетическом уровне. Противоположно заряженные электроны и дырки притягиваются и начинают вращаться друг вокруг друга, что создает экситоны.До сих пор ученым удавалось обнаружить и измерить экситоны лишь косвенными способами. Одна из проблем заключается в их хрупкости — требуется относительно небольшая энергия, чтобы разбить экситон на свободные электроны и дырки. Кроме того, они мимолетны по своей природе — в некоторых материалах экситоны гаснут примерно через несколько тысячных или даже миллионных долей секунды после их образования, когда возбужденные электроны "падают" обратно в дырки.Исследователи из Окинавского института науки и технологий (OIST) использовали свет крайней ультрафиолетовой части спектра, чтобы разбить экситоны на части и вытолкнуть электроны в вакуум электронного микроскопа. Измеряя угол, под которым электроны вылетают из материала, авторы определили орбиту, по которой электроны и дырки вращаются друг вокруг друга в экситоне. В квантовом мире электроны действуют как частицы и как волны, поэтому невозможно узнать положение и импульс электрона одновременно. Вместо этого физики оперируют понятием облака вероятности экситона, плотность которого показывает, где электрон с наибольшей вероятностью находится вокруг дыры.Путем измерения волновой функции авторы получили изображение облака вероятности экситона — по сути первое изображение экситона, показывающее пространственное распределение электрона относительно дырки."Экситоны — действительно уникальные и интересные частицы. Они электрически нейтральны. Это означает, что они ведут себя в материалах совершенно иначе, чем другие частицы, такие как электроны. Их присутствие может изменить реакцию материала на свет", — приводятся в пресс-релизе института слова первого автора статьи Майкла Мана (Michael Man), сотрудника отдела фемтосекундной спектроскопии OIST."Ученые впервые обнаружили экситоны около 90 лет назад, — продолжает руководитель исследования профессор Кешав Дани (Keshav Dani). — Но до недавнего времени можно было получить доступ только к оптическим сигнатурам экситонов, например, к свету, испускаемому экситоном при гашении. Другие аспекты их природы, такие как импульс и орбита, по которой электрон и дырка вращаются друг вокруг друга, могли быть описаны только теоретически".В 2020 году ученые из отдела фемтосекундной спектроскопии OIST разработали революционный метод измерения импульса электронов внутри экситонов. Теперь они использовали эту технику, чтобы сделать первое в истории изображение, которое показывает распределение электрона вокруг дырки внутри экситона.

https://ria.ru/20210401/svet-1603850039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

электроника, физика, химия, япония, технологии