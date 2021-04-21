https://ria.ru/20210421/ekaterinburg-1729367445.html
Власти уточнили число участников незаконной акции в Екатеринбурге
Власти уточнили число участников незаконной акции в Екатеринбурге
Около 2,5 тысячи человек, по уточненным данным, вышли на несогласованную акцию в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в министерстве общественной безопасности... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T20:17
2021-04-21T20:17
2021-04-21T20:17
россия
татьяна москалькова
генеральная прокуратура рф
уральский федеральный университет
дмитрий песков
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Около 2,5 тысячи человек, по уточненным данным, вышли на несогласованную акцию в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в министерстве общественной безопасности Свердловской области.Ранее власти региона сообщали, что в акции принимают участие порядка 5 тысяч человек."По уточненной оценке на 20.50 (18.50 мск), учитывающей, что многие люди в вечернее время возвращались с работы домой или следовали по иным делам, число непосредственных участников несанкционированной публичной акции в Екатеринбурге составляет порядка 2,5 тысячи человек", - сказали в министерстве.Как передает корреспондент РИА Новости, изначально участники акции собирались на пересечении улиц Вайнера и Попова, но из-за того, что полиция перекрыла проходы, организаторы объявили новое место встречи - перекресток Малышева и 8 Марта. Затем колонна двинулась по направлению к Уральскому федеральному университету.Основные улицы в центре уральской столицы, расположенные непосредственно рядом с местом начала проведения акции, перекрыты с 16.00 мск. Как уточняла городская мэрия, это связано с репетицией парада Победы.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
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россия, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, уральский федеральный университет, дмитрий песков, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Около 2,5 тысячи человек, по уточненным данным, вышли на несогласованную акцию в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в министерстве общественной безопасности Свердловской области.
Ранее власти региона сообщали, что в акции принимают участие порядка 5 тысяч человек.
"По уточненной оценке на 20.50 (18.50 мск), учитывающей, что многие люди в вечернее время возвращались с работы домой или следовали по иным делам, число непосредственных участников несанкционированной публичной акции в Екатеринбурге составляет порядка 2,5 тысячи человек", - сказали в министерстве.
Как передает корреспондент РИА Новости, изначально участники акции собирались на пересечении улиц Вайнера и Попова, но из-за того, что полиция перекрыла проходы, организаторы объявили новое место встречи - перекресток Малышева и 8 Марта. Затем колонна двинулась по направлению к Уральскому федеральному университету
.
Основные улицы в центре уральской столицы, расположенные непосредственно рядом с местом начала проведения акции, перекрыты с 16.00 мск. Как уточняла городская мэрия, это связано с репетицией парада Победы.
Ранее МВД РФ
призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура
РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.