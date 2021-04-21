https://ria.ru/20210421/ekaterinburg-1729363119.html

В Екатеринбурге начались задержания на незаконной акции

В Екатеринбурге начались задержания на незаконной акции

Двух человек задержали вечером в среду на несогласованной акции в центре Екатеринбурга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T19:45

2021-04-21T19:45

2021-04-21T19:53

россия

татьяна москалькова

генеральная прокуратура рф

уральский федеральный университет

дмитрий песков

общество

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Двух человек задержали вечером в среду на несогласованной акции в центре Екатеринбурга, передает корреспондент РИА Новости.Изначально участники акции собирались на пересечении улиц Вайнера и Попова, но из-за того, что полиция перекрыла проходы, организаторы объявили новое место встречи - перекрёсток Малышева и 8 марта. Затем колонна двинулась по направлению к Уральскому федеральному университету. По ходу движения толпы к УрФУ перебазировались автомобили полиции и Росгвардия. Как передает корреспондент РИА Новости, при подходе к вузу одного человека сотрудники проводили в автозак.После этого колонна двинулась к киноконцертному театру "Космос", где запланирована финальная точка акции. Сотрудники полиции в мегафон огласили, что акция несогласованна, попросили разойтись и дали на это 10 минут. После того, как толпа оставалась на месте, снова начались задержания - задержан молодой человек, который выкрикивал лозунги.Участники акции продолжили движение от УрФУ по улице Малышева в центр города. Некоторые присутствующие скандируют лозунги.Основные улицы в центре уральской столицы, расположенные непосредственно рядом с местом начала проведения акции, перекрыты с 16.00 мск. Как уточняла городская мэрия, это связано с репетицией парада Победы.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

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Усиление нарядов полиции в центре Москвы Московская полиция усилила наряды у метро "Арбатская" и Пушкинской площади, куда организаторы несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального перенесли места сбора. 2021-04-21T19:45 true PT0M24S

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россия, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, уральский федеральный университет, дмитрий песков, общество, екатеринбург