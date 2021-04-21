https://ria.ru/20210421/ekaterinburg-1729345512.html

В Екатеринбурге около пяти тысяч человек вышли на незаконную акцию

В Екатеринбурге около пяти тысяч человек вышли на незаконную акцию

Порядка 5 тысяч человек вышли вечером в среду на несогласованную акцию в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T18:11

2021-04-21T18:11

2021-04-21T19:33

россия

татьяна москалькова

генеральная прокуратура рф

уральский федеральный университет

дмитрий песков

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Порядка 5 тысяч человек вышли вечером в среду на несогласованную акцию в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики региона."По предварительным данным, имеющимся в распоряжении министерства общественной безопасности, численность участников несанкционированной акции составляет порядка 5 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.Как передаёт корреспондент РИА Новости, изначально участники акции собирались на пересечении улиц Вайнера и Попова, но из-за того, что полиция перекрыла проходы, организаторы объявили новое место встречи - перекрёсток Малышева и 8 марта. Затем колонна двинулась по направлению к Уральскому федеральному университету.Основные улицы в центре уральской столицы, расположенные непосредственно рядом с местом начала проведения акции, перекрыты с 16.00 мск. Как уточняла городская мэрия, это связано с репетицией парада Победы.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, уральский федеральный университет, дмитрий песков, общество