В Екатеринбурге около пяти тысяч человек вышли на незаконную акцию
18:11 21.04.2021 (обновлено: 19:33 21.04.2021)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Порядка 5 тысяч человек вышли вечером в среду на несогласованную акцию в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики региона.
"По предварительным данным, имеющимся в распоряжении министерства общественной безопасности, численность участников несанкционированной акции составляет порядка 5 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
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Как передаёт корреспондент РИА Новости, изначально участники акции собирались на пересечении улиц Вайнера и Попова, но из-за того, что полиция перекрыла проходы, организаторы объявили новое место встречи - перекрёсток Малышева и 8 марта. Затем колонна двинулась по направлению к Уральскому федеральному университету.
Основные улицы в центре уральской столицы, расположенные непосредственно рядом с местом начала проведения акции, перекрыты с 16.00 мск. Как уточняла городская мэрия, это связано с репетицией парада Победы.
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Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.