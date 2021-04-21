В Минприроды оценили ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
13:38 21.04.2021 (обновлено: 14:24 21.04.2021)
© AP Photo / Francisco SecoПрохожий возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ущерб от введения ЕС углеродного сбора на продукцию, выпуск которой связан с большим объемом выбросов парниковых газов в атмосферу, для российских предприятий-экспортеров может превысить три миллиарда евро в год, сообщил журналистам глава Минприроды Александр Козлов.
Во время ежегодного послания президент РФ Владимир Путин заявил, что выбросы парниковых газов от промышленности страны должны быть меньше к 2030 году, чем выбросы ЕС.
"Мы должны защитить углеродоёмкий российский экспортный потенциал. Наши крупнейшие угольные, металлургические, нефтеперерабатывающие и другие предприятия – в зоне риска из-за усиления международного климатического регулирования. По предварительным оценкам, негативный эффект от углеродного налога ЕС для российских экспортеров может превысить три миллиарда евро в год", - сказал Козлов.
Как отметил министр, основой для изменения экономического уклада станет законопроект об ограничении выбросов парниковых газов и стратегия низкоуглеродного развития.
"Также будет запущена обязательная углеродная отчетность и ее государственный учет, сформирована инфраструктура для регистрации и верификации климатических проектов и торговли углеродными единицами", - добавил глава ведомства.
Евросоюз планирует ввести "углеродный налог" на импортируемые товары. Так европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами углекислого газа (СО2), и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Эта мера позволит выполнить условия Парижского климатического соглашения. Еврокомиссия предложит правила работы налога к июню 2021 года, а сам налог заработает не позднее 1 ноября.
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