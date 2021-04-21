https://ria.ru/20210421/dyumin-1729325868.html

Дюмин: послание президента ориентировано на потребности регионов

Дюмин: послание президента ориентировано на потребности регионов

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию ориентировано на потребности регионов, что в конечном счете приведёт к повышению качества... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T16:49

2021-04-21T16:49

2021-04-21T16:50

тульская область

россия

алексей дюмин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156346/35/1563463586_0:85:2800:1660_1920x0_80_0_0_dffc582b8dfdc72cc7cf7f24b9d09339.jpg

ТУЛА, 21 апр - РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию ориентировано на потребности регионов, что в конечном счете приведёт к повышению качества жизни граждан, считает губернатор Тульской области Алексей Дюмин."Сегодняшнее послание главы государства во многом адресовано регионам, ориентировано на их запросы. Это касается жилищного строительства, бесплатной подводки газа к домовладениям, строительства автодорог, обновления инфраструктуры ЖКХ, создания объектов туристической индустрии и многого другого", - сказал губернатор.По его словам, своевременными и значимыми глава региона считает инициативы по снижению бремени долговых обязательств для субъектов РФ, реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных им в прошлом году для борьбы с пандемией, а также о предоставлении регионам нового инструмента развития – инфраструктурных бюджетных кредитов.Дюмин также добавил, что в настоящее время в Тульской области ведется работа по формированию Программы развития области до 2026 года. Он заверил, что все задачи, поставленные в послании президента, обязательно найдут отражение в ней.

https://ria.ru/20210414/zadachi-1728309427.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей дюмин