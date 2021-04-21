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Дюмин: послание президента ориентировано на потребности регионов
Дюмин: послание президента ориентировано на потребности регионов
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию ориентировано на потребности регионов, что в конечном счете приведёт к повышению качества... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T16:49
2021-04-21T16:49
2021-04-21T16:50
тульская область
россия
алексей дюмин
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ТУЛА, 21 апр - РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию ориентировано на потребности регионов, что в конечном счете приведёт к повышению качества жизни граждан, считает губернатор Тульской области Алексей Дюмин."Сегодняшнее послание главы государства во многом адресовано регионам, ориентировано на их запросы. Это касается жилищного строительства, бесплатной подводки газа к домовладениям, строительства автодорог, обновления инфраструктуры ЖКХ, создания объектов туристической индустрии и многого другого", - сказал губернатор.По его словам, своевременными и значимыми глава региона считает инициативы по снижению бремени долговых обязательств для субъектов РФ, реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных им в прошлом году для борьбы с пандемией, а также о предоставлении регионам нового инструмента развития – инфраструктурных бюджетных кредитов.Дюмин также добавил, что в настоящее время в Тульской области ведется работа по формированию Программы развития области до 2026 года. Он заверил, что все задачи, поставленные в послании президента, обязательно найдут отражение в ней.
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россия, алексей дюмин
ТУЛА, 21 апр - РИА Новости
. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию ориентировано на потребности регионов, что в конечном счете приведёт к повышению качества жизни граждан, считает губернатор Тульской области Алексей Дюмин
.
"Сегодняшнее послание главы государства во многом адресовано регионам, ориентировано на их запросы. Это касается жилищного строительства, бесплатной подводки газа к домовладениям, строительства автодорог, обновления инфраструктуры ЖКХ, создания объектов туристической индустрии и многого другого", - сказал губернатор.
По его словам, своевременными и значимыми глава региона считает инициативы по снижению бремени долговых обязательств для субъектов РФ, реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных им в прошлом году для борьбы с пандемией, а также о предоставлении регионам нового инструмента развития – инфраструктурных бюджетных кредитов.
"Все это даст серьезный импульс и для реализации нацпроектов, и для регионального развития. А в конечном счете приведёт к повышению качества жизни наших граждан", - отметил губернатор.
Дюмин также добавил, что в настоящее время в Тульской области ведется работа по формированию Программы развития области до 2026 года. Он заверил, что все задачи, поставленные в послании президента, обязательно найдут отражение в ней.