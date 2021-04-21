https://ria.ru/20210421/dtp-1729356953.html

В центре Москвы столкнулись легковушка и автозак

В центре Москвы столкнулись легковушка и автозак

В Москве на пересечении Тверской улицы и Страстного бульвара столкнулись автозак и легковая Toyota, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T19:05

2021-04-21T19:05

2021-04-21T19:39

москва

происшествия

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Москве на пересечении Тверской улицы и Страстного бульвара столкнулись автозак и легковая Toyota, сообщил корреспондент РИА Новости.ДТП произошло в районе 18:30. Из-за аварии движение по Тверской в сторону метро "Маяковская" перекрывали примерно на десять минут. Позднее его восстановили. У легкового автомобиля поврежден бампер.В центре Москвы усилены наряды полиции из-за объявленных незаконных акций в поддержку Алексея Навального. Власти столицы не согласовали проведение митингов из-за ограничений по COVID-19.МВД призвало воздержаться от участия в них и пообещало пресекать любую агрессию и провокации. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура.Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210421/politsiya-1729346132.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Легковой автомобиль врезался в автозак в центре Москвы ДТП в центре Москвы 2021-04-21T19:05 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия