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В центре Москвы столкнулись легковушка и автозак
В центре Москвы столкнулись легковушка и автозак
В Москве на пересечении Тверской улицы и Страстного бульвара столкнулись автозак и легковая Toyota, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T19:05
2021-04-21T19:39
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Москве на пересечении Тверской улицы и Страстного бульвара столкнулись автозак и легковая Toyota, сообщил корреспондент РИА Новости.ДТП произошло в районе 18:30. Из-за аварии движение по Тверской в сторону метро "Маяковская" перекрывали примерно на десять минут. Позднее его восстановили. У легкового автомобиля поврежден бампер.В центре Москвы усилены наряды полиции из-за объявленных незаконных акций в поддержку Алексея Навального. Власти столицы не согласовали проведение митингов из-за ограничений по COVID-19.МВД призвало воздержаться от участия в них и пообещало пресекать любую агрессию и провокации. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура.Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Легковой автомобиль врезался в автозак в центре Москвы
ДТП в центре Москвы
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москва, происшествия

В центре Москвы столкнулись легковушка и автозак

19:05 21.04.2021 (обновлено: 19:39 21.04.2021)
 
© РИА НовостиАвтозак и легковушка столкнулись на пересечении Тверской и Страстного бульвара в центре Москвы
Автозак и легковушка столкнулись на пересечении Тверской и Страстного бульвара в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Москве на пересечении Тверской улицы и Страстного бульвара столкнулись автозак и легковая Toyota, сообщил корреспондент РИА Новости.
ДТП произошло в районе 18:30. Из-за аварии движение по Тверской в сторону метро "Маяковская" перекрывали примерно на десять минут. Позднее его восстановили. У легкового автомобиля поврежден бампер.
В центре Москвы усилены наряды полиции из-за объявленных незаконных акций в поддержку Алексея Навального. Власти столицы не согласовали проведение митингов из-за ограничений по COVID-19.
МВД призвало воздержаться от участия в них и пообещало пресекать любую агрессию и провокации. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
Усиление нарядов полиции в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
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