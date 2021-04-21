https://ria.ru/20210421/draka-1729192574.html

В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика

В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика

Следователи проводят проверку по признакам халатности в школе Владивостока, где трое подростков избили сверстника, сломав ему скулу, сообщает СУ СК РФ по... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T02:59

2021-04-21T02:59

2021-04-21T02:59

следственный комитет россии (ск рф)

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Следователи проводят проверку по признакам халатности в школе Владивостока, где трое подростков избили сверстника, сломав ему скулу, сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.Ранее полиция сообщала, что ученик 7-го класса во Владивостоке попал в больницу после того, как старшеклассники избили его из-за ссоры с одноклассницей. УМВД проводит проверку. Мать 16-летнего зачинщика драки привлечена к административной ответственности, еще один из нападавших - 15-летний школьник, состоящий на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.Предварительно установлено, что 14 апреля трое учеников 2005 и 2006 годов рождения избили сверстника. Все они учатся в одной школе.В ходе проверки следователь даст оценку действиям должностных лиц школы, которые должны работать с детьми и обеспечивать безопасность в школе. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210415/delo-1728414826.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), владивосток, происшествия