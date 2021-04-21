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В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
Следователи проводят проверку по признакам халатности в школе Владивостока, где трое подростков избили сверстника, сломав ему скулу, сообщает СУ СК РФ по... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T02:59
2021-04-21T02:59
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Следователи проводят проверку по признакам халатности в школе Владивостока, где трое подростков избили сверстника, сломав ему скулу, сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.Ранее полиция сообщала, что ученик 7-го класса во Владивостоке попал в больницу после того, как старшеклассники избили его из-за ссоры с одноклассницей. УМВД проводит проверку. Мать 16-летнего зачинщика драки привлечена к административной ответственности, еще один из нападавших - 15-летний школьник, состоящий на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.Предварительно установлено, что 14 апреля трое учеников 2005 и 2006 годов рождения избили сверстника. Все они учатся в одной школе.В ходе проверки следователь даст оценку действиям должностных лиц школы, которые должны работать с детьми и обеспечивать безопасность в школе. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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следственный комитет россии (ск рф), владивосток, происшествия

В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика

02:59 21.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Следователи проводят проверку по признакам халатности в школе Владивостока, где трое подростков избили сверстника, сломав ему скулу, сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.
Ранее полиция сообщала, что ученик 7-го класса во Владивостоке попал в больницу после того, как старшеклассники избили его из-за ссоры с одноклассницей. УМВД проводит проверку. Мать 16-летнего зачинщика драки привлечена к административной ответственности, еще один из нападавших - 15-летний школьник, состоящий на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
"В правоохранительные органы поступило сообщение от женщины, что в результате конфликта между учащимися школы и ее сыном, последние избили его. В результате применения насилия у ее сына сломана скуловая кость. В соответствии с действующим законодательством образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы. В связи с чем по факту причинения вреда здоровью школьника следственными органами СК РФ по Приморскому краю организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что 14 апреля трое учеников 2005 и 2006 годов рождения избили сверстника. Все они учатся в одной школе.
В ходе проверки следователь даст оценку действиям должностных лиц школы, которые должны работать с детьми и обеспечивать безопасность в школе. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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Следственный комитет России (СК РФ)ВладивостокПроисшествия
 
 
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