https://ria.ru/20210421/draka-1729192574.html
В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
Следователи проводят проверку по признакам халатности в школе Владивостока, где трое подростков избили сверстника, сломав ему скулу, сообщает СУ СК РФ по... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T02:59
2021-04-21T02:59
2021-04-21T02:59
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Следователи проводят проверку по признакам халатности в школе Владивостока, где трое подростков избили сверстника, сломав ему скулу, сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.Ранее полиция сообщала, что ученик 7-го класса во Владивостоке попал в больницу после того, как старшеклассники избили его из-за ссоры с одноклассницей. УМВД проводит проверку. Мать 16-летнего зачинщика драки привлечена к административной ответственности, еще один из нападавших - 15-летний школьник, состоящий на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.Предварительно установлено, что 14 апреля трое учеников 2005 и 2006 годов рождения избили сверстника. Все они учатся в одной школе.В ходе проверки следователь даст оценку действиям должностных лиц школы, которые должны работать с детьми и обеспечивать безопасность в школе. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20210415/delo-1728414826.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), владивосток, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости.
Следователи проводят проверку по признакам халатности в школе Владивостока
, где трое подростков избили сверстника, сломав ему скулу, сообщает СУ СК РФ
по Приморскому краю
.
Ранее полиция сообщала, что ученик 7-го класса во Владивостоке попал в больницу после того, как старшеклассники избили его из-за ссоры с одноклассницей. УМВД проводит проверку. Мать 16-летнего зачинщика драки привлечена к административной ответственности, еще один из нападавших - 15-летний школьник, состоящий на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
"В правоохранительные органы поступило сообщение от женщины, что в результате конфликта между учащимися школы и ее сыном, последние избили его. В результате применения насилия у ее сына сломана скуловая кость. В соответствии с действующим законодательством образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы. В связи с чем по факту причинения вреда здоровью школьника следственными органами СК РФ по Приморскому краю организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что 14 апреля трое учеников 2005 и 2006 годов рождения избили сверстника. Все они учатся в одной школе.
В ходе проверки следователь даст оценку действиям должностных лиц школы, которые должны работать с детьми и обеспечивать безопасность в школе. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.