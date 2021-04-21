https://ria.ru/20210421/dozhd-1729199100.html
Дождь в Москве продлится до трех часов дня
Дождь в Москве продлится до трех часов дня
Дождь в Москве продлится до 15.00, температура понизится до плюс 6, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T07:56
2021-04-21T07:56
2021-04-21T07:56
елена волосюк
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603453635_0:489:2772:2048_1920x0_80_0_0_af6c95109e6abcc27493bfd74de99aba.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дождь в Москве продлится до 15.00, температура понизится до плюс 6, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик отметила, что при таких условиях в столице сегодня облачно, температурный фон окажется на 3-4 градусов ниже положенной климатической нормы."Температура воздуха в столице плюс 6-8, в Подмосковье плюс 4-9. Ветер северо-западный, западный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 миллиметра ртутного столба", — добавила она.
https://ria.ru/20210421/pogoda-1729197040.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603453635_272:540:2282:2048_1920x0_80_0_0_a085564d9a6ac1f67dbaecdd031a3e3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена волосюк, москва, московская область (подмосковье), общество