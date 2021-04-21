https://ria.ru/20210421/dozhd-1729199100.html

Дождь в Москве продлится до трех часов дня

Дождь в Москве продлится до трех часов дня

Дождь в Москве продлится до 15.00, температура понизится до плюс 6, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T07:56

2021-04-21T07:56

2021-04-21T07:56

елена волосюк

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дождь в Москве продлится до 15.00, температура понизится до плюс 6, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик отметила, что при таких условиях в столице сегодня облачно, температурный фон окажется на 3-4 градусов ниже положенной климатической нормы."Температура воздуха в столице плюс 6-8, в Подмосковье плюс 4-9. Ветер северо-западный, западный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 миллиметра ртутного столба", — добавила она.

https://ria.ru/20210421/pogoda-1729197040.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена волосюк, москва, московская область (подмосковье), общество