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Дождь в Москве продлится до трех часов дня
Дождь в Москве продлится до трех часов дня
Дождь в Москве продлится до 15.00, температура понизится до плюс 6, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T07:56
2021-04-21T07:56
елена волосюк
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дождь в Москве продлится до 15.00, температура понизится до плюс 6, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик отметила, что при таких условиях в столице сегодня облачно, температурный фон окажется на 3-4 градусов ниже положенной климатической нормы."Температура воздуха в столице плюс 6-8, в Подмосковье плюс 4-9. Ветер северо-западный, западный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 миллиметра ртутного столба", — добавила она.
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елена волосюк, москва, московская область (подмосковье), общество

Дождь в Москве продлится до трех часов дня

07:56 21.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дождь в Москве продлится до 15.00, температура понизится до плюс 6, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона, из-за чего осадки продолжатся до 12.00-15.00 часов, и поступит порция холодного воздуха", — сообщила Волосюк.
Синоптик отметила, что при таких условиях в столице сегодня облачно, температурный фон окажется на 3-4 градусов ниже положенной климатической нормы.
"Температура воздуха в столице плюс 6-8, в Подмосковье плюс 4-9. Ветер северо-западный, западный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 миллиметра ртутного столба", — добавила она.
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Елена ВолосюкМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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