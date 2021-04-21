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Песков рассказал о мерах поддержки жителей Донбасса
Песков рассказал о мерах поддержки жителей Донбасса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия делает все возможное для урегулирования в Донбассе, но это очень тяжело. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T16:34
2021-04-21T16:34
2021-04-21T16:34
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донбасс
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия делает все возможное для урегулирования в Донбассе, но это очень тяжело.Он отметил, что Россия помогает Донбассу. По мнению Пескова, люди, которые живут там - это "героические люди и несчастные люди одновременно, это очень гордые люди". Он пояснил, что они несчастные, поскольку отвергнуты своей страной и были под обстрелами танков своей страны.По его словам, люди Донбасса небезразличны России: "вереницы грузовиков с гуманитарной помощью, другие виды поддержки, разумеется, это все имеет место и будет продолжаться"."Россия делает все, что может, с тем, чтобы на виду с другими участниками минской группы оказать содействие в урегулировании... Дело идет очень тяжело", - заявил Песков в эфире радио "Комсомольская правда".
https://ria.ru/20210420/zelenskiy-1729179449.html
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