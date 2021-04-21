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В Госдуме назвали призыв Зеленского к Путину о встрече в Донбассе уловкой
В Госдуме назвали призыв Зеленского к Путину о встрече в Донбассе уловкой
Предложение президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе является пиар-ходом и уловкой, означающей... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T09:57
2021-04-21T09:57
россия
донецкая народная республика
госдума рф
снг
владимир зеленский
константин затулин
дмитрий песков
владимир путин
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Предложение президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе является пиар-ходом и уловкой, означающей намерение Зеленского перевести главу России на один уровень с собой, сказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война"."Это в духе Зеленского, это, конечно, же пиар-ход, который предполагает, что такая встреча между Путинным и Зеленским на линии соприкосновения должна в глазах всего мира утвердить, что Украина воюет в Донбассе с Россией. То есть господин Зеленский просто напросто пытается перевести президента Путина на свой уровень. Не желая вступать в прямой контакт с другой стороной конфликта – ДНР, ЛНР, он хочет доказать фактом встречи, что он и Путин стоят на одной доске", - сказал Затулин.Депутат считает, что полезной и важной могла бы стать встреча Зеленского с руководителями обоих республик, и не исключил возможность встречи президентов России и Украины."Что касается встречи между Зеленским и руководством ЛНР и ДНР – такая встреча была бы полезной. А что касается встречи Путина и Зеленского – она тоже возможна, только без драматических эффектов, которые нужны исключительно для торговли в интернете и СМИ ", - сказал депутат.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210421/vstrecha-1729205050.html
https://ria.ru/20210421/zelenskiy-1729200021.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, госдума рф, снг, владимир зеленский, константин затулин, дмитрий песков, владимир путин, москва, в мире

В Госдуме назвали призыв Зеленского к Путину о встрече в Донбассе уловкой

09:57 21.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Предложение президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе является пиар-ходом и уловкой, означающей намерение Зеленского перевести главу России на один уровень с собой, сказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
09:31
Эксперт назвал призыв Зеленского к Путину встретиться в Донбассе хайпом
"Это в духе Зеленского, это, конечно, же пиар-ход, который предполагает, что такая встреча между Путинным и Зеленским на линии соприкосновения должна в глазах всего мира утвердить, что Украина воюет в Донбассе с Россией. То есть господин Зеленский просто напросто пытается перевести президента Путина на свой уровень. Не желая вступать в прямой контакт с другой стороной конфликта – ДНР, ЛНР, он хочет доказать фактом встречи, что он и Путин стоят на одной доске", - сказал Затулин.
Депутат считает, что полезной и важной могла бы стать встреча Зеленского с руководителями обоих республик, и не исключил возможность встречи президентов России и Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
08:25
Сенатор оценил предложение Зеленского Путину встретиться в Донбассе
"Что касается встречи между Зеленским и руководством ЛНР и ДНР – такая встреча была бы полезной. А что касается встречи Путина и Зеленского – она тоже возможна, только без драматических эффектов, которые нужны исключительно для торговли в интернете и СМИ ", - сказал депутат.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФСНГВладимир ЗеленскийКонстантин ЗатулинДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваВ мире
 
 
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