https://ria.ru/20210421/donbass-1729208904.html

В Госдуме назвали призыв Зеленского к Путину о встрече в Донбассе уловкой

В Госдуме назвали призыв Зеленского к Путину о встрече в Донбассе уловкой

Предложение президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе является пиар-ходом и уловкой, означающей... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T09:57

2021-04-21T09:57

2021-04-21T09:57

россия

донецкая народная республика

госдума рф

снг

владимир зеленский

константин затулин

дмитрий песков

владимир путин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728256253_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_afc9bb1388737b1ebbe1c379de61b2bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Предложение президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе является пиар-ходом и уловкой, означающей намерение Зеленского перевести главу России на один уровень с собой, сказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война"."Это в духе Зеленского, это, конечно, же пиар-ход, который предполагает, что такая встреча между Путинным и Зеленским на линии соприкосновения должна в глазах всего мира утвердить, что Украина воюет в Донбассе с Россией. То есть господин Зеленский просто напросто пытается перевести президента Путина на свой уровень. Не желая вступать в прямой контакт с другой стороной конфликта – ДНР, ЛНР, он хочет доказать фактом встречи, что он и Путин стоят на одной доске", - сказал Затулин.Депутат считает, что полезной и важной могла бы стать встреча Зеленского с руководителями обоих республик, и не исключил возможность встречи президентов России и Украины."Что касается встречи между Зеленским и руководством ЛНР и ДНР – такая встреча была бы полезной. А что касается встречи Путина и Зеленского – она тоже возможна, только без драматических эффектов, которые нужны исключительно для торговли в интернете и СМИ ", - сказал депутат.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210421/vstrecha-1729205050.html

https://ria.ru/20210421/zelenskiy-1729200021.html

россия

донецкая народная республика

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, донецкая народная республика, госдума рф, снг, владимир зеленский, константин затулин, дмитрий песков, владимир путин, москва, в мире