В Госдуме назвали призыв Зеленского к Путину о встрече в Донбассе уловкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Предложение президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе является пиар-ходом и уловкой, означающей намерение Зеленского перевести главу России на один уровень с собой, сказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
"Это в духе Зеленского, это, конечно, же пиар-ход, который предполагает, что такая встреча между Путинным и Зеленским на линии соприкосновения должна в глазах всего мира утвердить, что Украина воюет в Донбассе с Россией. То есть господин Зеленский просто напросто пытается перевести президента Путина на свой уровень. Не желая вступать в прямой контакт с другой стороной конфликта – ДНР, ЛНР, он хочет доказать фактом встречи, что он и Путин стоят на одной доске", - сказал Затулин.
Депутат считает, что полезной и важной могла бы стать встреча Зеленского с руководителями обоих республик, и не исключил возможность встречи президентов России и Украины.
"Что касается встречи между Зеленским и руководством ЛНР и ДНР – такая встреча была бы полезной. А что касается встречи Путина и Зеленского – она тоже возможна, только без драматических эффектов, которые нужны исключительно для торговли в интернете и СМИ ", - сказал депутат.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.