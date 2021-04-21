https://ria.ru/20210421/donbass-1729206536.html

В МИД заявили, что не планируют созывать заседание СБ ООН по Донбассу

В МИД заявили, что не планируют созывать заседание СБ ООН по Донбассу

Москва пока не планирует созывать срочное заседание СБ ООН по Донбассу, но далее будет ориентироваться на развитие дел "на земле", заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T09:44

2021-04-21T09:44

2021-04-21T10:38

петр ильичев

донецкая народная республика

совет безопасности оон

нато

москва

минск

оон

в мире

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Москва пока не планирует созывать срочное заседание СБ ООН по Донбассу, но далее будет ориентироваться на развитие дел "на земле", заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев."В настоящее время таких планов нет. В дальнейшем будем руководствоваться развитием ситуации на "земле", - сказал Ильичев.По его словам, Киев и страны НАТО "не прекращают русофобскую пропагандистскую кампанию и не останавливают военные приготовления".Он отметил, что российская сторона выступает за урегулирование данного конфликта "исключительно мирным политико-дипломатическим путем на безальтернативной основе Минского "Комплекса мер".

https://ria.ru/20210421/zelenskiy-1729203687.html

донецкая народная республика

москва

минск

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петр ильичев, донецкая народная республика, совет безопасности оон, нато, москва, минск, оон, в мире