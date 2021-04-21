Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210421/donbass-1729206536.html
В МИД заявили, что не планируют созывать заседание СБ ООН по Донбассу
В МИД заявили, что не планируют созывать заседание СБ ООН по Донбассу
Москва пока не планирует созывать срочное заседание СБ ООН по Донбассу, но далее будет ориентироваться на развитие дел "на земле", заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T09:44
2021-04-21T10:38
петр ильичев
донецкая народная республика
совет безопасности оон
нато
москва
минск
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_108:0:3036:1647_1920x0_80_0_0_6a864c8b69646fe8cfe7350b0e2a6979.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Москва пока не планирует созывать срочное заседание СБ ООН по Донбассу, но далее будет ориентироваться на развитие дел "на земле", заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев."В настоящее время таких планов нет. В дальнейшем будем руководствоваться развитием ситуации на "земле", - сказал Ильичев.По его словам, Киев и страны НАТО "не прекращают русофобскую пропагандистскую кампанию и не останавливают военные приготовления".Он отметил, что российская сторона выступает за урегулирование данного конфликта "исключительно мирным политико-дипломатическим путем на безальтернативной основе Минского "Комплекса мер".
https://ria.ru/20210421/zelenskiy-1729203687.html
донецкая народная республика
москва
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_8a3ddc9421c556cef9d5c44e1eaa0eaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр ильичев, донецкая народная республика, совет безопасности оон, нато, москва, минск, оон, в мире

В МИД заявили, что не планируют созывать заседание СБ ООН по Донбассу

09:44 21.04.2021 (обновлено: 10:38 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Москва пока не планирует созывать срочное заседание СБ ООН по Донбассу, но далее будет ориентироваться на развитие дел "на земле", заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
"В настоящее время таких планов нет. В дальнейшем будем руководствоваться развитием ситуации на "земле", - сказал Ильичев.
По его словам, Киев и страны НАТО "не прекращают русофобскую пропагандистскую кампанию и не останавливают военные приготовления".
Он отметил, что российская сторона выступает за урегулирование данного конфликта "исключительно мирным политико-дипломатическим путем на безальтернативной основе Минского "Комплекса мер".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
09:15
Зеленский подписал закон, позволяющий за сутки мобилизовать резервистов
 
Петр ИльичевДонецкая Народная РеспубликаСовет Безопасности ООННАТОМоскваМинскООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Ежегодное послание президента Федеральному СобраниюПослание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж10:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:16Путин призвал всех россиян привиться от коронвируса
12:15Коронавирус не побежден окончательно, заявил Путин
12:15Путин призвал россиян соблюдать меры предосторожности по коронавирусу
12:14Путин поставил задачу выйти на устойчивый рост численности населения
12:14Путин назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом
12:13Путин заявил о приверженности России защите традиционных ценностей
12:12Путин отметил работу военных и силовиков во время пандемии
12:12Россияне в пандемию проявили выдержку, заявил Путин
12:12Путин в послании затронет темы безопасности и внешней политики
12:10Российские ученые в пандемию совершили прорыв, заявил Путин
12:10Путин оценил действия властей и общества во время пандемии
12:08Путин поблагодарил россиян за напряженный труд во время пандемии
12:07Путин заявил об абсолютной неопределенности в начале пандемии
12:05Послание Путина будет посвящено внутренним вопросам
12:01Instagram объявил о борьбе с навязчивыми собеседниками
11:52Прокуратура начала проверку из-за избиения школьника во Владивостоке
11:49Рогозин рассказал о научно-энергетическом модуле для новой станции
11:46Суд утвердил взыскание 42 миллионов рублей с украинской "Мотор Сич"
11:42Яровая рассказала об ожиданиях от послания Путина
11:41Названы самые популярные города России для летнего отдыха с детьми
Лента новостейМолния