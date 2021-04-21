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Зеленский призвал Путина встретиться в Донбассе
Зеленский призвал Путина встретиться в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский призвал российского лидера Владимира Путина встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война"... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T06:21
2021-04-21T06:21
россия
донбасс
владимир зеленский
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал российского лидера Владимира Путина встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Соответствующую инициативу глава государства озвучил в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном в Telegram.Он отметил, что Киев обеспокоен перемещением российских войск около украинских границ, добавив, что его страна не хочет войны, но готова к ней. При этом, по словам Зеленского, Украина никогда не перестанет бороться за мир дипломатическим путем.Зеленский заметил, что в случае войны проигрывают обе стороны и речь идет о миллионах человеческих жизней."Пустые слова"Владимиру Зеленскому необходимо прекратить играть пустыми словами, такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя обращение украинского лидера.Пушков назвал обращение Зеленского "слабым" и напомнил о планах Киева "зачистить ДНР и ЛНР"."Зеленский так ничего и не понял"Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского."Зеленский так ничего и не понял. Россия с Украиной не воюет", - написал Соловьев в своем Telegram-канале. Он добавил, что Путин многократно призывал украинские власти к прямому диалогу с руководителями Донбасса.Ситуация на ДонбассеС конца марта в зоне конфликта на юго-востоке Украины наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Киев обвиняет Москву в наращивании военного присутствия в регионе.Россия много раз подчеркивала, что не принимает участия во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что страна не бросит жителей Донбасса, "несмотря ни на что".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
https://ria.ru/20210421/razryv-1729194199.html
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россия, донбасс, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире

Зеленский призвал Путина встретиться в Донбассе

06:21 21.04.2021
 
CC BY 4.0 / Офіс Президента України / Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
CC BY 4.0 / Офіс Президента України /
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал российского лидера Владимира Путина встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Соответствующую инициативу глава государства озвучил в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном в Telegram.
Он отметил, что Киев обеспокоен перемещением российских войск около украинских границ, добавив, что его страна не хочет войны, но готова к ней. При этом, по словам Зеленского, Украина никогда не перестанет бороться за мир дипломатическим путем.
Зеленский заметил, что в случае войны проигрывают обе стороны и речь идет о миллионах человеческих жизней.
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"Пустые слова"

Владимиру Зеленскому необходимо прекратить играть пустыми словами, такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя обращение украинского лидера.
"Зеленскому надо для начала полностью прекратить обстрелы и отменить экономическую блокаду Донбасса", - отметил парламентарий.
Пушков назвал обращение Зеленского "слабым" и напомнил о планах Киева "зачистить ДНР и ЛНР".

"Зеленский так ничего и не понял"

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Зеленский так ничего и не понял. Россия с Украиной не воюет", - написал Соловьев в своем Telegram-канале. Он добавил, что Путин многократно призывал украинские власти к прямому диалогу с руководителями Донбасса.
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Ситуация на Донбассе

С конца марта в зоне конфликта на юго-востоке Украины наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Киев обвиняет Москву в наращивании военного присутствия в регионе.
Россия много раз подчеркивала, что не принимает участия во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что страна не бросит жителей Донбасса, "несмотря ни на что".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
 
РоссияДонбассВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
 
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