https://ria.ru/20210421/donbass-1729196292.html

Зеленский призвал Путина встретиться в Донбассе

Зеленский призвал Путина встретиться в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал российского лидера Владимира Путина встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война"... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T06:21

2021-04-21T06:21

2021-04-21T06:21

россия

донбасс

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал российского лидера Владимира Путина встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Соответствующую инициативу глава государства озвучил в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном в Telegram.Он отметил, что Киев обеспокоен перемещением российских войск около украинских границ, добавив, что его страна не хочет войны, но готова к ней. При этом, по словам Зеленского, Украина никогда не перестанет бороться за мир дипломатическим путем.Зеленский заметил, что в случае войны проигрывают обе стороны и речь идет о миллионах человеческих жизней."Пустые слова"Владимиру Зеленскому необходимо прекратить играть пустыми словами, такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя обращение украинского лидера.Пушков назвал обращение Зеленского "слабым" и напомнил о планах Киева "зачистить ДНР и ЛНР"."Зеленский так ничего и не понял"Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского."Зеленский так ничего и не понял. Россия с Украиной не воюет", - написал Соловьев в своем Telegram-канале. Он добавил, что Путин многократно призывал украинские власти к прямому диалогу с руководителями Донбасса.Ситуация на ДонбассеС конца марта в зоне конфликта на юго-востоке Украины наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Киев обвиняет Москву в наращивании военного присутствия в регионе.Россия много раз подчеркивала, что не принимает участия во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что страна не бросит жителей Донбасса, "несмотря ни на что".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.

https://ria.ru/20210421/razryv-1729194199.html

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россия, донбасс, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире