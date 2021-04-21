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В МИД призвали расследовать все преступления Киева в Донбассе
В МИД призвали расследовать все преступления Киева в Донбассе
Все преступления и нарушения прав человека со стороны Киева в Донбассе должны быть расследованы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T05:15
2021-04-21T05:15
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
украина
в мире
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Все преступления и нарушения прав человека со стороны Киева в Донбассе должны быть расследованы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев."Россия настаивает на расследовании всех преступлений и нарушений прав человека, совершенных в ходе конфликта на востоке Украины, включая обстрелы жилых районов тяжелой артиллерией, транспортную блокаду, фактическое лишение Киевом своих граждан, проживающих в ДНР и ЛНР, социальных выплат и многое другое", - сказал Ильичев."Ответственность за это несут в первую очередь сами украинские власти", - подчеркнул дипломат.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. После этого Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210421/solovev-1729187516.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210420/donbass-1729122980.html
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россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, в мире

В МИД призвали расследовать все преступления Киева в Донбассе

05:15 21.04.2021
 
© Фото : Ministry of Defense of UkraineСолдаты ВСУ на востоке Украины
Солдаты ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Все преступления и нарушения прав человека со стороны Киева в Донбассе должны быть расследованы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
"Россия настаивает на расследовании всех преступлений и нарушений прав человека, совершенных в ходе конфликта на востоке Украины, включая обстрелы жилых районов тяжелой артиллерией, транспортную блокаду, фактическое лишение Киевом своих граждан, проживающих в ДНР и ЛНР, социальных выплат и многое другое", - сказал Ильичев.
"Ответственность за это несут в первую очередь сами украинские власти", - подчеркнул дипломат.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. После этого Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
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Соловьев ответил на призыв Зеленского к Путину встретиться в Донбассе
В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 16:05
МИД Украины раскрыл планы по "наступлению" в Донбассе
 
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