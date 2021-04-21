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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210421/dolina-1729279283.html
Стало известно, сколько Лариса Долина потратила на новый образ
Стало известно, сколько Лариса Долина потратила на новый образ
Певица Лариса Долина стала гостьей YouTube-канала "Doctor Style", ведущий которого Джемал Махмудов раскрыл, сколько денег потратила певица на свой новый образ. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T17:17
2021-04-21T17:17
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шоубиз
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звезды
лариса долина
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Певица Лариса Долина стала гостьей YouTube-канала "Doctor Style", ведущий которого Джемал Махмудов раскрыл, сколько денег потратила певица на свой новый образ. Поклонники уже давно восхищаются внешностью 65-летней звезды. По их мнению, Долина сейчас выглядит намного моложе своего реального возраста и стала значительно стройнее (если сравнивать ее нынешние снимки с теми, что были сделаны несколько лет назад). По словам самой Долиной, к помощи пластических хирургов она не прибегала, спортом заниматься тоже не очень любит. Все дело в правильном питании и грамотно подобранном гардеробе.На свою внешность, говорит ведущий, исполнительница потратила один миллион долларов.Артистка добавила, что в короткие сроки избавиться от лишних килограммов и прийти к заветному 44-му размеру ей также помогло промежуточное голодание.Правда, у Ларисы Долиной оно довольно продолжительное: 19 часов без еды.Певица также рассказала, что сейчас на постоянной основе стилисты с ней не работают, с этой ролью прекрасно справляется ее дочь Ангелина Миончинская.
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похудение, здоровье, диета, стиль жизни, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, лариса долина

Стало известно, сколько Лариса Долина потратила на новый образ

17:17 21.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовПевица Лариса Долина выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму.
Певица Лариса Долина выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму. - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Певица Лариса Долина стала гостьей YouTube-канала "Doctor Style", ведущий которого Джемал Махмудов раскрыл, сколько денег потратила певица на свой новый образ.
Поклонники уже давно восхищаются внешностью 65-летней звезды. По их мнению, Долина сейчас выглядит намного моложе своего реального возраста и стала значительно стройнее (если сравнивать ее нынешние снимки с теми, что были сделаны несколько лет назад).
По словам самой Долиной, к помощи пластических хирургов она не прибегала, спортом заниматься тоже не очень любит. Все дело в правильном питании и грамотно подобранном гардеробе.
На свою внешность, говорит ведущий, исполнительница потратила один миллион долларов.

"Хороший внешний вид влияет на самооценку, — призналась Долина. — И надоело на себе носить тяжесть лишних килограммов. Я сдала кровь. Анализы показали, что я могу есть, а что мне категорически нельзя употреблять".

Артистка добавила, что в короткие сроки избавиться от лишних килограммов и прийти к заветному 44-му размеру ей также помогло промежуточное голодание.
Правда, у Ларисы Долиной оно довольно продолжительное: 19 часов без еды.
"Только воду пью", — уточнила она.
Певица также рассказала, что сейчас на постоянной основе стилисты с ней не работают, с этой ролью прекрасно справляется ее дочь Ангелина Миончинская.
Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 03:20Шоубиз
Дочь Ларисы Долиной "закодировалась" от хлеба
 
ШоубизпохудениеЗдоровьедиетаСтиль жизниШоу-бизнесЗнаменитостизвездыЛариса Долина
 
 
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