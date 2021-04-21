https://ria.ru/20210421/dolina-1729279283.html

Стало известно, сколько Лариса Долина потратила на новый образ

Стало известно, сколько Лариса Долина потратила на новый образ

Певица Лариса Долина стала гостьей YouTube-канала "Doctor Style", ведущий которого Джемал Махмудов раскрыл, сколько денег потратила певица на свой новый образ. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T17:17

2021-04-21T17:17

2021-04-21T17:17

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Певица Лариса Долина стала гостьей YouTube-канала "Doctor Style", ведущий которого Джемал Махмудов раскрыл, сколько денег потратила певица на свой новый образ. Поклонники уже давно восхищаются внешностью 65-летней звезды. По их мнению, Долина сейчас выглядит намного моложе своего реального возраста и стала значительно стройнее (если сравнивать ее нынешние снимки с теми, что были сделаны несколько лет назад). По словам самой Долиной, к помощи пластических хирургов она не прибегала, спортом заниматься тоже не очень любит. Все дело в правильном питании и грамотно подобранном гардеробе.На свою внешность, говорит ведущий, исполнительница потратила один миллион долларов.Артистка добавила, что в короткие сроки избавиться от лишних килограммов и прийти к заветному 44-му размеру ей также помогло промежуточное голодание.Правда, у Ларисы Долиной оно довольно продолжительное: 19 часов без еды.Певица также рассказала, что сейчас на постоянной основе стилисты с ней не работают, с этой ролью прекрасно справляется ее дочь Ангелина Миончинская.

https://ria.ru/20210420/mionchinskaya-1728990826.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

похудение, здоровье, диета, стиль жизни, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, лариса долина